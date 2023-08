Na cestovateľov číha nebezpečenstvo: Päť chorôb z viktoriánskej éry, ktoré sa vrátili na Západ

(Zdroj: SITA/AP)

Endemická lepra na Floride, hrozba desiatok tisíc prípadov osýpok v Londýne a 50-percentný nárast prípadov syfilidy v Írsku a Portugalsku. To nie je úryvok z viktoriánskeho románu, ale triezvy obraz západného sveta v roku 2023. Klesajúca preočkovanosť detí, zmeny v správaní a stravovacích návykoch - a samozrejme klimatické zmeny - prispeli k dokonalej búrke, keď sa nebezpečné ochorenia, o ktorých sa myslelo, že sú odsunuté do histórie, vrátili do krajín, ktoré ich predtým prakticky vymazali, napísal server Politico.