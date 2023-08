Tínedžeri chceli vykradnúť obchod v Brne: Z toho, čo predviedli pri zadržaní, pôjdete do kolien! Boli ako škôlkari

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRNO – Dvaja mladiství chlapci sa chceli v Brne hneď vedľa banky zahrať na poriadnych gangstrov. Na hlavy si nasadili kukly a s atrapami pištole chceli vykradnúť obchod. Pokazilo sa to už v zárodku, pretože kukly si nasadili v parku, kde ich niekto videl.

Začiatkom minulého týždňa sa dvaja chlapci (odhadom 13 a 14 rokov) pokúsili prepadnúť obchod v centre Brna na Hybešovej ulici. Ako informujú Novinky, pred akciou sa museli zamaskovať. V parku na druhej strane cesty si začali na hlavy naťahovať kukly. Uvidel ich však jedn okoloidúci, ktorý hneď zavolal políciu.

Chlapci vstúpili do obchodu a tvárili sa, že ide o prepad. V tej chvíli sa však na miesto incidentu už približovala policajná hliadka. "Boli to odhadom asi trinásťroční štrnásťroční chlapci. Naproti cez ulicu si nasadili kukly, prebehli cez cestu a šli do obchodu," povedala svedkyňa incidentu. Napokon skončili v rukách polície.

Prepad ako v pokazenom akčnom filme

Polícia napokon dorazila do pár minút. "Privolaní policajti oznámenie nemohli brať na ľahkú váhu, ale celý zákrok sa obišiel bez donucovacích prostriedkov. Ku cti oboch chlapcov treba podotknúť, že v obchode na nikoho zbraňou nemierili, a keď ich jeden zo zákazníkov okríkol, nech si dajú dole kukly, obratom tak urobili. Poslúchli aj pokyny policajnej hliadky, maketu zbrane vydali a vzápätí ich hliadka odviezla na policajnú stanicu," opísal hovorca polície Pavel Šváb.

Mali šťastie

Polícia upozorňuje, že podobné akcie by mohli skončiť horšie, ako len odvozom na policajnú stanicu a volaním rodičom. Keďže išlo o maloletých chlapcov, nemohli byť za porušenie zákona stíhaní ani vyšetrovaní. "Upozorňujeme na to, že také neuvážené konanie, hoci s atrapou zbrane, môže vyústiť nielen v použití adekvátnych donucovacích prostriedkov policajtov, ale aj napríklad v rázny zásah náhodných svedkov," doplnil Šváb.