Nigerská junta na stretnutí s Nulandovou pohrozila zabitím prezidenta

(Zdroj: SITA/AP Photo/Sam Mednick)

NIAMEY - Nigerská junta pohrozila zabitím zosadeného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma, ak by sa krajiny v regióne pokúsili o vojenskú intervenciu so zámerom obnoviť jeho moc. Predstavitelia junty to povedali námestníčke amerického ministra zahraničných vecí Victorii Nulandovej. Pre agentúru AP to vo štvrtok potvrdili dvaja nemenovaní západní predstavitelia, píše TASR.