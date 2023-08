Prevrat pokračuje: Západoafrické krajiny zrušili naplánované rokovania o situácii v Nigeri

(Zdroj: SITA/AP/Ben Curtis)

NIAMEY - Tisíce podporovateľov prevratu v africkej krajine Niger vyšli v piatok do ulíc, aby vyjadrili nesúhlas s plánmi Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) vyslať do Nigeru pohotovostné jednotky. Na sobotu naplánované rokovanie členských krajín ECOWAS-u bolo na poslednú chvíľu zrušené. Informuje agentúra AFP a webová stránka denníka The Guardian.