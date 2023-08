ECOWAS považuje za základ urovnania krízy v Nigeri rokovania s vodcami junty

Nepokoje v Nigeri (Zdroj: SITA/AP/Sam Mednick)

Podľa agentúry AFP to vyhlásil predsedajúci summitu, nigérijský prezident Bola Tinubu. Z jeho slov vyplynulo, že ECOWAS ustupuje od svojej hrozby vojenského zásahu v Nigeri, ktorá bola súčasťou ultimáta vzbúrencom z 30. júla. Po prevrate, ku ktorému došlo 26. júla, dal ECOWAS vojenským predstaviteľom týždeň na to, aby do nedele 9. augusta vrátili do funkcie demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma, ktorý je zadržiavaný v prezidentskom paláci v Niamey.

Nepokoje v Nigeri (Zdroj: SITA/AP/Sam Mednick)

V prípade nesplnenia tejto požiadavky ECOWAS pohrozil použitím sily. Vodcovia prevratu toto ultimátum odignorovali, čo vo štvrtok v Abuji priznal aj Tinubu. "Bohužiaľ, sedemdňové ultimátum, ktoré sme vydali počas prvého summitu, neprinieslo želaný výsledok....Musíme zapojiť všetky zúčastnené strany vrátane vodcov prevratu do serióznych diskusií, aby sme ich presvedčili vzdať sa moci a vrátiť do funkcie prezidenta Bazouma," povedal Tinubu. Zdôraznil, že "povinnosťou ECOWAS je vyčerpať všetky možnosti", aby v Nigeri došlo k rýchlemu návratu k ústavnému poriadku.

(Zdroj: SITA)

Hrozba vojenským zásahom v Nigeri vyvolala rozkol medzi členskými štátmi ECOWAS a ďalšími africkými krajinami, ktoré sa obávajú, že by to vyvolalo konflikt s nepredvídateľným výsledkom. Medzičasom vodcovia prevratu v Nigeri vo štvrtok informovali, že zostavili svoju vládu. Ako premiér bude 21-členný vládny kabinet viesť Ali Mahaman Lamine Zeine. Generáli z novej vojenskej vládnucej rady budú riadiť ministerstvá obrany a vnútra. Viac než polovicu vlády tvoria civilisti, zvyšok sú armádne nominácie.