Ďalší Rus, ktorý blúzni o ZSSR: Praha aj Berlín budú naše, tvrdí propagandista Vavilov

Nikolaj Vavilov sa zaradil k ruským propagandistom, ktorí sú v štátnej televízii schopní povedať čokoľvek. Rusi sa na Ukrajine trápia už druhý rok, no on zdôraznil, že stav z Ukrajiny bude pokračovať hlboko do Európy až po Berlín. Nezabudol pritom spomenúť českú aj slovinskú metropolu.

Zdôraznil, že nežartuje

"Bude to (invázia) pokračovať ďalej a budeme čoraz viac nadobúdať status, ktorý malo ruské impérium. Minule som nežartoval, keď som povedal, že Berlín, Drážďany, Praha a Ľubľana budú naše," povedal propagandista Nikolaj Vavilov v programe Oľgy Skabajevovej, ktorú vysiela televízia Pervyj. jeho preloženú časť vyhlásenia uverejnil na Twitteri poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko.

Okrem toho aj vysvetlil, prečo k tomuto stavu dôjde. "Bolo to tak, keď sme vstúpili do Paríža v roku 1815, do Berlína v roku 1945 alebo koncom 18. storočia. To nie je náhoda," povedal s tým, keď spomínal na porazenie Napoleona a dve svetové vojny, kedy sa Rusku podarilo zastaviť nemecké ťaženie.

Ani Rusi tomu neverili

Viacerí hostia diskusnej relácie na čele s moderátorku sa nad týmto vyhlásením len pousmiali. Skabajevová mu napokon skočila do reči a s prekríženými rukami sa ho spýtala, že prečo Rusi napokon vždy odišli a boli voči svojim ťažko vyhratým sporom tak nezodpovední? "O víťazstve budeme hovoriť, keď obsadíme Kyjev," pokračoval ďalej Vavilov bez náznaku, že by ho niekto prerušil.