Obrovská rodinná tragédia: Dvaja bratia (†6, 7) odišli z domu, keď si rodičia dali šlofíka! Utopili sa

MANFREDIA - Obrovská tragédia, ktorá otriasla celým Talianskom. Telá dvoch chlapcov, šesť a sedemročného, našli utopených v poľnohospodárskej zavlažovacej nádrži medzi mestami Manfredia a Zapponeta, v provincii Foggia v Taliansku. Chlapci sa chceli pravdepodobne ovlažiť v horúčave, no letná zábava sa skončila tragicky.

Rodičia detí ohlásili zmiznutie krátko popoludní. Zalarmovali políciu, no tá objavila pri zavlažovacej nádrži neďaleko ich domu už len papuče. Polícia sa domnieva, že deti utiekli z domu, aby sa osviežili pred veľkou horúčavou, no ich plavecké schopnosti neboli dostačujúce, informuje talianske Leggo.

Podľa dostupných informácii chlapci utiekli z domu práve vo chvíli, keď rodičia odpočívali. Nie je však jasné, či do vody spadli alebo vkročili do nej úmyselne. Polícia však pracuje najmä s druhou alternatívou. Pár metrov od nádrže sa nachádza plot, v ktorom je diera, cez ktorú sa deti dostali na násyp vysoký asi meter a skočili do vody.

V meste Manfredia sa nachádza viac takýchto poľnohospodárskych zavlažovacích nádrží. Slúžia na tlmenie období veľkého sucha a zavlažovanie polí. Starosta mesta Manfredia Gianni Rotice vyslovil úprimnú sústrasť, a smútok z tragickej udalosti. „Všetci sme dúfali, že ich nájdu živých a zdravých. Modlíme sa za nich,“ napísal na sociálnej sieti. V prípade prebieha aktuálne policajné vyšetrovanie.