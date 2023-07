Európske krajiny očakávajú horúčavy: V Taliansku platí výstraha pre 15 miest

Na severe Talianska počas uplynulého týždňa zomrel muž, štyridsiatnik, a viacerí turisti v tejto krajine mali zdravotné problémy z dôvodu úpalu. Príčinou je vlna horúčav, ktorú Talianska meteorologická spoločnosť (SMI) nazvala Kerberos podľa trojhlavého psa z prvej časti (Peklo) Danteho Božskej komédie, píše BBC. Talianske úrady na sobotu vydali výstrahu najvyššieho červeného stupňa pred horúčavami pre 15 miest vrátane turisticky vyhľadávaného Ríma, Florencie a Bologne. Na nedeľu je tento zoznam rozšírení o ďalšie mesto, píše ANSA.

Talianska vláda osobám v oblastiach s výstrahou odporúča, aby sa v čase medzi 11.00 h a 18.00 h vyhýbali priamemu slnečnému žiareniu a venovali zvýšenú pozornosť starším ľuďom či zraniteľným skupinám obyvateľstva. Európska vesmírna agentúra (ESA) uviedla, že mimoriadne vysoké teploty sa môžu vyskytnúť aj v Španielsku, Francúzsku, Nemecku a Poľsku. ESA sleduje teplotu na území krajín i na mori prostredníctvom svojich satelitov, píše BBC.

Grécko zaznamenalo viac než 40-stupňové teploty

Najvyššiu teplotu, aká bola dosiaľ v Európe zaznamenaná, namerali v auguste 2021 na meteorologickej stanici pri Syrakúzach na talianskom ostrove Sicília, kde ortuť teplomera ukázala 48,8 stupňa Celzia. Teploty v Európe by sa počas najbližšieho týždňa na základe predpovedí mohli k tejto hodnote priblížiť. Grécko v uplynulých dňoch zaznamenalo viac než 40-stupňové teploty a aténska Akropola bola v piatok počas najväčších horúčav uzavretá s cieľom chrániť návštevníkov. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v piatok uviedol, že na niektorých miestach krajiny by teplota počas víkendu mohla dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. To je pre túto krajinu mimoriadne vysoká hodnota, píše BBC.