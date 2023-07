Prekliaty víkend na Zelenej vode: Jedna tragédia striedala druhú! 37-ročný muž sa utopil, to nie je všetko

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

ZELENÁ VODA - Letné horúčavy si vyžiadali ďalší ľudský život. Tentokrát prišiel o život 37-ročný muž, ktorý sa počas teplej soboty išiel schladiť do obľúbeného areálu Zelenej vody. To sa mu však stalo osudným. Potom, ako ho bez známok života vytiahli z vody, sa síce začal boj o jeho život, no po prevoze do nemocnice, žiaľ, zomrel. Nebola to jediná tragédia, ktorá počas víkendu postihla obľúbenú rekreačnú oblasť.