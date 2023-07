Od začiatku vojny na Ukrajine pred 16 mesiacmi sa Vladimir Putin vyhrážal svetu jadrovým útokom. Ruský prezident sa nikdy neunaví zdôrazňovaním jadrovej prevahy Ruska s cieľom zastrašiť Ukrajinu a všetkých jej spojencov. V súčasnosti to však nie je strach z ruských jadrových rakiet, ktorý vyvoláva chvenie ľudí po celom svete. Povráva sa, že ruský prezident zrejme plánuje vyhodiť do vzduchu Záporožskú jadrovú elektráreň.

Vojaci Vladimira Putina okupujú jadrovú elektráreň na Ukrajine od začiatku marca minulého roka. Odvtedy predstavuje veľké nebezpečenstvo. Pozorovatelia sa domnievajú, že Putin nariadil jadrovú elektráreň zamínovať. Podľa riaditeľa Ukrajinskej obrannej spravodajskej služby (GUR) Kremeľ nastražil výbušniny na štyri zo šiestich blokov elektrární a chladiacich systémov.

Ak by Vladimir Putin skutočne vyhodil do vzduchu najväčšiu európsku jadrovú elektráreň, viedlo by to ku katastrofe "horšej ako Černobyľ", uvádza britský Daily Star. Znepokojený bol aj šéf ukrajinskej tajnej služby. Je presvedčený o tom, že Putinove jednotky by boli technicky pripravené vyhodiť do vzduchu jadrovú elektráreň. Uvoľnenie radiácie, ktoré by takáto explózia vyvolala, by bolo ekvivalentné havárii v Černobyle v roku 1986.

Už v stredu 28. júna GUR odporučil zamestnancom jadrovej elektrárne, aby opustili elektráreň, pretože sa zvýšili obavy z výbuchu. Zároveň Ukrajina už začala vykonávať cvičenia (vrátane dekontaminačných cvičení), aby sa pripravila na možný únik. Na sociálnych sieťach boli oznámené aj evakuačné trasy a rozdané boli jódové tablety, ktoré môžu pomôcť chrániť telo pred žiarením. V súčasnosti vje šetkých šesť reaktorov jadrovej elektrárne odstavených. Od prevzatia vojskami Vladimíra Putina sa areál využíva ako sklad zbraní a vojenská základňa.