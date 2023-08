Fatálne následky pre susedné krajiny: Expert načrtol scenár jadrovej havárie v Záporoží, pocítilo by to aj Slovensko?

Záporožskú jadrovú elektráreň okupujú Rusi. (Zdroj: profimedia.sk)

Podľa vedeckých modelov by vážna jadrová havária v ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárni, ktorá je blízko frontu, pravdepodobne ovplyvnila poľnohospodárstvo a prírodu v susedných krajinách. Rakúsky jadrový expert Nikolaus Müllner predstavil vo Viedni priebežnú správu o svojom výskume, píše ntv.de.

Výpočty jeho meteorologického modelu ukázali, že oblasť 20 až 30 kilometrov okolo jadrovej elektrárne okupovanej Ruskom by bola natoľko kontaminovaná céziom, že by bolo potrebné zriadiť zakázanú zónu. Je možné, že by sa táto zóna mohla v určitých smeroch roztiahnuť až na 200 kilometrov, povedal.

Štúdiu si objednala organizácia International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). Müllner vypočítal aj šírenie zvýšených úrovní rádioaktivity, ktoré by neviedli k zakázaným zónam, ale k obmedzeniam v poľnohospodárstve a rybolove, ako aj v konzumácii húb a mäsa z diviny. Podľa výskumníka z Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni by sa to zrejme dotklo Ukrajiny a susedných krajín ako Rusko či Moldavsko.

S nižšou pravdepodobnosťou 1 zo 100 až 3 zo 100 by takéto následky mohli nastať aj na Slovensku, v Poľsku, v Českej republike, Maďarsku či Rumunsku. Podľa modelu toto riziko pre Nemecko a ďalšie západoeurópske krajiny neexistuje.

Müllner pre svoju analýzu predpokladal, že pätina rádioaktívneho materiálu by unikla z jedného zo šiestich reaktorov jadrovej elektrárne počas bojov o kontrolu nad elektrárňou. Zatiaľ nevyčíslil konkrétne zdravotné následky pre postihnuté obyvateľstvo.

Záporožská jadrová elektráreň je pod ruskou okupáciou od marca 2022. Odvtedy bola elektráreň a elektrické vedenie chladiacich systémov v priebehu vojny niekoľkokrát poškodené bez úniku radiácie. Kyjev a Moskva sa navzájom obviňujú z incidentov. Zničenie priehrady Kachovka malo dopad aj na jadrovú elektráreň, keďže chladiacu vodu čerpá z priľahlej nádrže.