Česká ministerka obrany Černochová o krokoch Wagnerovcov: Občianska vojna! Čo bude nasledovať?

Podľa Černochovej sa konflikt na Ukrajine po posledných krokoch žoldnierskej skupiny tzv. Wagnerovcov javí ako občianska vojna. Česká ministerka obrany tak konštatuje na základe prejavu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten v televíznom prejave uviedol, že vysoké "ambície" niektorých jednotlivcov viedli k "vlastizrade". Putin rovnako povedal, že v stávke je budúcnosť Ruska. Konanie vzbúrencov označil za "bodnutie do chrbta" a "zradu". Zároveň pohrozil "nevyhnutným trestom" pre tých, ktorí rozdeľujú ruskú spoločnosť.

Podľa Černochovej situácia v súčasnosti hraje v prospech Ukrajiny, ktorá môže získať čas na preskupenie síl. Informuje o tom portál novinky.cz. "Pokiaľ bolo vyhlásenie Putina nazoaj takto silné, tak to vnímam ako veľmi vážny konflikt, ktorý v Rusku prebieha," konštatovala Černochová. "Myslím, že pre Ukrajinu je to správa, ze bude môcť preskupiť sily a urobiť nejaké dobré opatrenia v rámci ofenzívy. Čo je dobré, že majú nejaký čas pre to, aby aj konflikt na Ukrajine čo najskôr skončil," dodala. Spolu s náčelníkom generálneho štábu Karolom Řehkom budú situáciu monitorovať a čakať, ako budú postupovať predstavitelia ruského ministerstva obrany. "To je pre nás v túto chvíľu najdôležitejšie, aká bude ich reakcia," uzavrela s tým, že po 16 mesiacoch konfliktu vedie vojnu Ruskom s Ruskom.

Tak už konečně víme, čemu se v Rusku říká Speciální operace.

Po šestnácti měsících války na Ukrajině vede válku Rusko s Ruskem. 🙈

Nic překvapivého. Je to jejich tradice. Neúspěšné války tam končí popravou cara, chaosem a občanskou válkou pod dohledem fízlů. Gratulujeme. — Jana Černochová (@jana_cernochova) June 23, 2023

Vrchný veliteľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu ráno vyhlásil, že so svojimi bojovníkmi obsadil veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získal kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami, vrátane letiska. "Sme na (okresnom) velitelstve, je 7.30 ráno," uviedol Prigožin vo videu na Telegrame. "Vojenské objekty v Rostove, vrátane letiska, máme pod kontrolou," dodal.

Podľa senátorky občianskych demokratov Miroslavy Němcovej Prigožinovi vadí ruský minister obrany Sergej Šojgu, ale aj náčelník generálneho štábu Ruska Valerij Geramisov, ktoré chce zvrhnúť. Konštatuje preto, že jeho cieľom je týchto dvocj vysokopostavenýcn ruských politikov nahradiť a z Putina si spraviť otrockú bábku. "Traja mušketieri po rusky - jeden proti všetkým, všetci proti jednotlivcovi. Nech bojujú čo najdlhšie, do poslednej kvapky ich krvi," napísala.