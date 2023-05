Predsedníctvo Česka v Rade EÚ stálo dve miliardy korún: Vláda ušetrila 15 percent

"Ak by sme to porovnali s predsedníctvom ČR v roku 2009 a prepočítali to na dnešné ceny, tak vtedajšie predsedníctvo by v dnešných cenách stálo päť miliárd korún," vyhlásil Jurečka. Nižšie náklady sú podľa neho dôkazom, že české predsedníctvo bolo nielen politicky úspešné, ale aj efektívne a úsporné. Vláda na stredajšom zasadnutí hodnotila predsedníctvo Česka v Rade EÚ z pohľadu organizácie a finančných nákladov. Z hľadiska dosiahnutých politických úspechov ho začiatkom roka označil premiér Petr Fiala za "školu v presadzovaní národných záujmov". Vyzdvihol vtedy najmä opatrenia v oblasti energetiky, pomoc Ukrajine aj dohody týkajúce sa životného prostredia.

Štafetu prevzalo Švédsko

Česko prevzalo predsednícku štafetu 1. júla 2022 od Francúzska. Počas šiestich mesiacov sa uskutočnilo viac než 500 podujatí, takmer 300 z nich v Česku. Podarilo sa tiež zrealizovať ideu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona – na Pražskom hrade sa stretlo 44 lídrov na novej platforme Európskeho politického spoločenstva. Od 1. januára 2023 predsedá Rade EÚ Švédsko.