Zamestnanci letísk v Berlíne a Hamburgu štrajkujú: Viaceré lety boli zrušené!

BERLÍN - Zamestnanci letísk v Berlíne a Hamburgu vstúpili v pondelok do štrajku za zvýšenie platov. V dôsledku ich protestov boli v oboch mestách zrušené desiatky letov, informuje o tom správa agentúry AP.

Na berlínskom letisku boli zrušené všetky odlety a tiež 70 z dovedna 240 plánovaných príletov. V dôsledku štrajku, ktorý len s malým predstihom ohlásilo odborové hnutie Verdi, oznámilo ráno hamburské letisko, že zrušilo 31 z 160 plánovaných odletov.

Štrajk by mal trvať až do polnoci

Štrajk sa začal v pondelok ráno o 3.30 h a mal by trvať do polnoci. Odborový zväz Verdi ním chce zvýšiť tlak na zamestnávateľov, s ktorými rokuje o príplatkoch za mimoriadne služby, ako napríklad víkendové, a tiež o pravidlách preplácania nadčasov. V posledných mesiacoch tieto odbory často organizujú protestné akcie zamestnancov dopravy, nemocníc aj ďalších služieb patriacich do verejného sektora.

AP pripomína, že predstavitelia nemeckej vlády sa počas uplynulého víkendu dohodli s 2,5 miliónom zamestnancov verejného sektora na platových podmienkach, čím odvrátili ďalšie potenciálne štrajky. Zmienená dohoda sa však netýka zamestnancov letísk.