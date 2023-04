OSN očakáva do konca apríla zvrat: India predbehne Čínu, stane sa najľudnatejšou krajinou na svete

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - India do konca apríla predbehne Čínu a s takmer jednou miliardou 430 miliónmi obyvateľov sa stane najľudnatejšou krajinou na svete. V pondelok to oznámila Organizácia Spojených národov, informuje agentúra AFP.