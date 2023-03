Šokujúce závery štúdie: Za všetko môže toaletný papier! Neuveríte, čo v ňom vedci našli

Každý rok sa na celom svete spotrebuje 184 miliárd kotúčov toaletného papiera. Podľa odborníkov si toto množstvo vyžaduje výrub viac ako 700 miliónov stromov. Spotreba a výrub stromov však nie je jediný problém. Najnovšie zistili vedci z Floridskej univerzity, že toaletný papier môže byť hlavným zdrojom znečistenia životného prostredia s takzvanými „večnými chemikáliami“ teda PFAS, informuje euobserver.

Autor štúdie Timothy Townsend, profesor environmentálneho inžinierstva na Floridskej univerzite potvrdil, že vzorka toaletného papiera a kalu z odpadovej vody obsahovala 34 rôznych typov týchto látok. Per- a polyfluóralkylové látky nie sú schopné sa vo vode rozložiť a zostávajú v nich celé generácie.

Doteraz boli považované za zdroj týchto chemikálií iba funkčné oblečenie, vrecúška na pukance do mikrovlnky, papier na pečenie, ale aj nepriľnavé panvice, no zdá sa, že tieto látky možno nájsť aj v produktoch dennej spotreby.

Väčšina týchto chemických látok sa potom prenáša ďalej do životného prostredia cez vodu, no PFAS dokážu aj lietať. Lámanie morských vĺn spôsobuje kontakt povrchovo aktívnych látok, ktoré sú prenesené do atmosféry prostredníctvom emisií. Európska chemická agentúra (ECHA) zdôrazňuje nebezpečenstvo týchto látok, pretože zasahujú do ľudského endokrinného systému, spôsobujú neplodnosť ale aj rôzne druhy rakoviny. Podľa Švédskej chemickej agentúry je v Európe približne 20 miliónov ľudí vystavených pitnej vode s hladinami týchto látok nad povolený limit.