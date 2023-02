AKTUÁLNE Mesto Žilina vyhlásilo pre požiar na sídlisku Hájik mimoriadnu situáciu

"Plamene sa v bytovke v správe mesta rozhoreli v jednom z podkrovných bytov pred 12.00 h. K požiaru privolali profesionálnych hasičov zo Žiliny, ktorí ho počas niekoľkých minút lokalizovali a následne zlikvidovali," spomenula Zigová.

Archívne VIDEO



Vznikli len materálne škody

Z bytového domu podľa nej evakuovali do bezpečia na voľné priestranstvo desať obyvateľov, väčšina nájomníkov nebola v čase požiaru doma. "Pri udalosti sa nikto nezranil, vznikli však materiálne škody. Na miesto privolali statika, ktorý nezistil zásadné porušenie nosných konštrukcií bytového domu ani strechy," ozrejmila.Na mieste boli i pracovníčky komunitného centra z Hájika a pracovníci správcovskej spoločnosti ŽILBYT, ktorí preverovali u evakuovaných nájomníkov potrebu zabezpečenia dočasného ubytovania. "V prípade, že by nájomcovia potrebovali náhradné bývanie do doby návratu do pôvodných bytov, mesto má k dispozícii dočasné nájomné byty, prípadne možnosť hromadného dočasného ubytovania," priblížila Zigová.

POŽIAR V ŽILINE NA ULICI JURAJA HRONCA V bytovom dome v Žiline horí byt. Na mieste stále zasahujú hasičské... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Friday, February 17, 2023

Bytovku zatopilo

Pri požiari podľa nej došlo v byte k prasknutiu stúpačky teplovodného kúrenia a k úniku veľkého množstva vody a následnému vytopeniu bytu a znečisteniu schodiska. Unikajúca voda vytopila tiež stúpačky rozvodov, poškodila stavebné a podhľadové konštrukcie a zatiekla až do prízemia susedného vchodu, kde sa nachádza výmenníková stanica. Uniknutú vodu v byte a na schodisku odsávali jednotky Hasičského a záchranného zboru. "Zatečené rozvody a stúpačky mali za následok znefunkčnenie elektrických rozvodov. Vzhľadom na to, že ich bude treba opraviť, byty budú niekoľko dní bez elektriky a rovnako i bez plynu. Z tohto dôvodu bude bytový dom istú dobu neobývateľný. Požiarom poškodený byt je v súčasnosti neobývateľný a bude zabezpečený voči vzniku ďalších škôd. Spoločné priestory vchodu sú poškodené zadymením a zatečením vodou," opísala hovorkyňa mesta.