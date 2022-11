Apokalypsa na obzore: NASA objavila asteroid, ktorý môže zničiť celú planétu!

Obrovský asteroid nazývaný aj "zabijakom planét" objavila NASA v októbri. Ide o najväčší objav za posledných osem rokov, informuje New York Post. Asteroid, ktorý pretína obežnú dráhu Zeme sa však podľa odborníkov môže zraziť so Zemou až o niekoľko tisíc rokov. Okrem tohto asteroidu s názvom 2022 AP 7 objavila NASA ešte ďalšie asteroidy s názvom 2021 LJ4 a 2021 PH 2. Asteroidy boli spozorované pomocou observatória Cerro Tololo v Čile a opísané v štúdii v časopise Astronomical Journal.

Prečítajte si tiež FOTO Slnka od NASA valcuje internet: Takto ste najjasnejšiu hviezdu na oblohe ešte nevideli

Objav je to o vzácnejší, že astronómovia majú len 10-minútové časové pásmo v noci na to, aby mohli asteroidy pozorovať. „Kvôli ťažkostiam s pozorovaním v blízkosti slnečnej žiary bolo doteraz objavených iba 25 asteroidov, ktoré sa pohybujú po obežnej dráhe Zeme“ upresnil vedúci autor štúdie Scott Sheppard. „Postupom času bude tento asteroid na oblohe jasnejší, a začne pretínať obežnú dráhu Zeme. Hovoríme jej preto vražedná planéta, a ak by zasiahla Zem, spôsobilo by to zničenie celej planéty“, dodal. Planéta by bola roky ochladzovaná prachom a znečisťujúcimi látkami v atmosfére, čo by podľa CNN zabránilo slnečnému žiareniu dopadať na povrch planéty.

Prečítajte si tiež Ďalší krásny úspech! NASA zverejnila FOTO meteorického roja zachytenú na východe Slovenska

"Bolo by to hromadné vymieranie, aké na Zemi nebolo vidieť milióny rokov," povedal Sheppard.Planetárna vedkyňa Tracy Becker, ktorá sa na štúdii nezúčastnila, však podľa Times uviedla, že existuje "extrémne nízka pravdepodobnosť", že asteroid v blízkej budúcnosti zasiahne našu planétu Zem.