Ďalší krásny úspech! NASA zverejnila FOTO meteorického roja zachytenú na východe Slovenska

Fotografia s názvom "Sedem rokov Halleyovho prachu" (Seven years of Halley Dust), zachytáva maximum každoročného meteorického roja Orionidy, spôsobeného slávnou Halleyovou kométou. Keďže roj nedosahuje vysokú aktivitu, výsledná mozaika so 47 meteormi vznikala až sedem rokov (od roku 2015 do tohtoročného maxima roja). V pozadí snímky je nočná krajina zachytená počas maxima roja v roku 2020 neďaleko obce Terňa s výhľadom na prešovské sopky a jasná žiara pochádzajúca z nadmerného svetla. To pochádza zo svetelného smogu v Prešove. Ide už o štrnásty záber zachytený na Slovensku za celú históriu fotografií dňa NASA, ktoré prebiehajú od roku 1995.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Petr Horálek/Institute of Physics in Opava

Autorom fotky je Petr Horálek, ktorý pracoval ako astronóm pre Akadémiu vied ČR. V súčasnosti je fotograf na voľnej nohe, lektor fotografických kurzov, fotoambasádor Európskeho južného observatória a delegát medzinárodnej asociácie pre tmavé nebo. NASA už vybrala niekoľko jeho fotografií, získal aj viaceré ocenenia.