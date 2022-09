Čierny týždeň pre energie? Cenový šok: Hodnota plynu prudko vystrelila takmer o 30 percent

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v piatok večer oznámila, že údržba jedinej prevádzkyschopnej turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila závady. Do ich odstránenia preto zostane plynovod mimo prevádzky. Nord Stream 1 prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora a je hlavnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európskej únie.

Situácia okolo dodávok ruského plynu sa skomplikovala, keď Rusko vo februári začalo útok na Ukrajinu a Európska únia v odvete prijala sériu protiruských sankcií. Neistota okolo dodávok z Ruska vyvoláva obavy z nedostatku plynu v Európe v zimných mesiacoch. To tlačí nahor európske ceny plynu i elektriny. Európska únia teraz zvažuje rôzne opatrenia v snahe obmedziť rast nákladov na energie, ktorý má negatívne dopady na únijnú ekonomiku aj na životnú úroveň obyvateľov.

Pred rokom sa veľkoobchodná cena plynu v Európe nachádzala tesne pod 30 eurami a pred dvoma rokmi sa pohybovala okolo 15 eur za MWh. Zvyšovať sa začala už vlani na jeseň, podľa časti analytikov to bola reakcia na energetickú politiku Európskej únie, ktorá tlačí na rýchly odklon od fosílnych palív bez adekvátneho riešenia. Ďalší citeľný rast cien sa dostavil po invázii ruských vojsk na Ukrajinu vo februári tohto roku.