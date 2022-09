MOSKVA - Rusko zastavilo dodávky plynu do Nemecka cez kľúčový plynovod Nord Stream 1 na dobu neurčitú potom, čo v piatok (2.9.) oznámilo, že našlo problémy na turbíne. To ešte zhorší európsku energetickú krízu, konštatuje agentúra AFP. Ruský plynárenský gigant Gazprom v piatok oznámil, že plynovod Nord Stream 1, ktorý sa mal po trojdňovej údržbe v sobotu (3.9.) znovu uviesť do prevádzky, zostane odstavený, kým nebude chyba opravená.