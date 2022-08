Rusko by malo prestať s jadrovým vydieraním, tvrdí Zelenskyj: Musí sa zodpovedať za zločiny

Galéria fotiek (1) Volodymyr Zelenskyj

NEW YORK - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vo videopríhovore na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku vyhlásil, že Rusko by malo "bezpodmienečne zastaviť jadrové vydieranie" a "úplne sa stiahnuť" zo Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.