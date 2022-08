Vážna choroba alebo otrava novičokom? Blízky Putinov človek skončil paralyzovaný v nemocnici

Ruský ekonóm Anatolij Čubajs (66), človek kedysi veľmi blízky Vladimirovi Putinovi, na dovolenke v talianskom letovisku Costa Smeralda vážne ochorel, uvádza taliansky portál Open.online. "Už si necítim ruky ani nohy, nemôžem sa hýbať," povedal svojej manželke Avdotyi Smirnovovej predtým, ako ho hospitalizovali v nemocnici.

Podľa prvotných informácií mu diagnostikovali Guillain-Barrého syndróm. Existuje ale podozrenie, že môže ísť o otravu. Čubajs sa totiž odlúčil od Ruska po Putinovej invázii na Ukrajinu. V súčasnosti je na úteku. Medzi otrávenými boli v minulosti aj Navaľnyj či Juščenko. Počas rokovaní v Istanbule mala vážna choroba postihnúť dokonca aj ruského oligarchu Romana Abramoviča.

Vysoké postavenie v Kremli

Čubajs utiekol do Talianska v marci 2022 po tom, čo sa verejne postavil proti invázii na Ukrajinu. Bol najvyšším vládnym predstaviteľom, ktorý v posledných mesiacoch opustil Rusko. Figuroval ako zástanca privatizácie v Rusku v 90. rokoch. Počas vlády Borisa Jeľcina zastával post podpredsedu vlády a bol to práve on, kto dosadil Putina do Kremľa. Prezident Ruskej federácie mu to v roku 2020 vrátil tým, že ho vymenoval za osobitného vyslanca pre klímu v Rusku. V Toskánsku vlastní Čubajs niekoľko nehnuteľností. Až do včerajšieho dňa nemal nikdy vážne zdravotné problémy.

"V jednom momente som začal mať ťažkosti s pohybom nôh a rúk," povedal lekárom. Vzhľadom na príznaky bola povolaná aj talianska polícia, ktorá sa pustila do vyšetrovania. Po začatí terapie sa stav pacienta zlepšil. V súčasnosti je mimo ohrozenia života. Správu o jeho chorobe priniesla ruská agentúra Tass, ktorú informovala Čubajsova manželka.

"Práve som hovorila s Avdotyou. Čubajsove podmienky sú nestabilné. Náhle sa začal cítiť zle a necítil si ruky ani nohy. Guillain Barrého syndróm je zriedkavé ochorenie, ktoré poškodzuje periférne nervy. Ide o najčastejšiu formu rýchlo sa rozvíjajúcej neuropatie," napísala ruská novinárka Xénia Sobčaková na sieti Telegram.

Nežiadúce účinky

Minulý rok vydala americká Správa potravín a liečiv (FDA) varovanie o potenciálne nežiaducej reakcii súvisiacej s touto chorobou, ktorú mala vyvolávať vakcína proti koronavírusu Johnson & Johnson. Talianska štúdia o vedľajších príznakoch covidu-19 zaradila syndróm Guillain Barré medzi neurologické príznaky choroby. Objavil sa u 5,1 percentách prípadov.