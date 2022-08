Japonský premiér vyzval krajiny s jadrovým arzenálom na zodpovednosť: Blinken obvinil Rusko

NEW YORK - Japonský premiér Fumio Kišida vyzval v pondelok krajiny s jadrovým arzenálom, aby sa správali "zodpovedne" v rámci úsilia o nešírenie jadrových zbraní. Informuje o tom agentúra Reuters.

Japonsko ako jediná krajina zažila v čase vojny útok jadrovými zbraňami. Japonský líder v pondelok varoval, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa globálne rozdiely prehlbujú. "Svet sa obáva, že hrozba katastrofy spojenej s použitím jadrových zbraní sa opäť objavila. Je potrebné povedať, že cesta k svetu bez jadrových zbraní sa stala ešte zložitejšou," uviedol Kišida v príhovore na konferencii o plnení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT). Kišida je pritom prvým japonským lídrom, ktorý sa na tejto konferencii zúčastnil.

Premiérova rodina pochádza z Hirošimy, ktoré 6. augusta 1945 zničila atómová bomba. O tri dni neskôr bola ďalšia atómová bomba zhodená na Nagasaki. Japonský premiér preto poukázal najmä na dôležitosť úsilia spojeného s nešírením jadrových zbraní. "Vyzývame všetky krajiny s jadrovým arzenálom, aby sa správali zodpovedne... Podporujeme rokovania o kontrole zbrojenia a obmedzení jadrových zbraní medzi Spojenými štátmi a Ruskom a aj podobné rokovania medzi Spojenými štátmi a Čínou," uviedol Kišida.

Podľa japonského premiéra je potrebné zlepšiť transparentnosť v súvislosti s jadrovými zbraňami a posilniť snahy o uzatváranie dohôd o ich nešírení. "Nagasaki musí byť posledným bombardovaným mestom," uviedol Kišida. Japonský premiér sa vyslovil za podporu mierového využitia jadrovej energie, pričom aj v tejto oblasti je potrebné dbať na bezpečnosť, najmä po jadrovej nehode vo Fukušime v roku 2011. Kišida na konferencii oznámil aj založenie fondu, ktorý podporí vzdelávanie súčasnej mládeže o nebezpečí jadrových zbraní.

Blinken obvinil Rusko zo zastrašovania jadrovými zbraňami

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok obvinil Rusko zo zastrašovania a vyhrážania sa jadrovými zbraňami. Uviedol to v príhovore na desiatej konferencii o plnení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra DPA.

Blinken povedal, že "v našom svete nie je miesto pre zastrašovanie alebo vydieranie jadrovými zbraňami". Zároveň zdôraznil význam Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a poukázal na hrozby zo Severnej Kórey a Iránu. "Stretávame sa v kritickej chvíli. KĽDR pokračuje v rozširovaní svojho nezákonného jadrového programu a pokračuje v provokáciách voči regiónu," povedal šéf americkej diplomacie, ktorého citovala agentúra Jonhap.

Na ceste jadrovej eskalácie podľa jeho slov naďalej zostáva aj Irán. Blinken pri tejto príležitosti povedal, že obnovenie iránskej jadrovej dohody z roku 2015 by bolo najlepším výsledkom pre USA, Irán i celý svet, uviedla agentúra Reuters. Americký minister zahraničných vecí zdôraznil, že USA by zvažovali použitie jadrových zbraní len za extrémnych okolností, ak by boli ohrozené životne dôležité záujmy USA alebo ich spojencov.

Washington i Soul viackrát upozornili, že KĽDR sa pripravuje na v poradí siedmy jadrový test. Zatiaľ posledný uskutočnila v roku 2017. Spojené štáty už túto izolovanú krajinu varovali, že ak takýto test uskutoční, nasledovať bude "rýchla a rázna" reakcia. Severná Kórea odstúpila od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní ešte v roku 2003, píše Jonhap.