Väznený ruský opozičný politik a kritik Kremľa Navaľnyj založil vo väzení odbory: Dosiaľ je v nich sám

"Ahoj, tu je Navaľnyj, vedúci a zakladateľ odborového zväzu Promzona, združujúceho občanov zamestnaných vo väzenskom systéme," uviedol na Twitteri Navaľnyj, respektíve jeho tím. V kolónii si odpykáva deväťročný trest za podvod a pohŕdanie súdom. V ďalších príspevkoch vysvetlil, že k založeniu odborov ho viedlo vykorisťovanie približne 600.000 ľudí v ruských väzniciach. S potešením chce zastupovať aj záujmy dozorcov, ak to bude potrebné. "Prečo nie? Som robotníkom v kolónii. Šičkou. A ostatní odsúdení sú tiež robotníkmi. A dozorcovia sú tiež zamestnancami kolónie. Čo sa týka pracovných práv, nelíšime sa. Môžeme vytvoriť hnutie na ochranu svojich práv," povedal.

Galéria fotiek (4) Väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj počas videoprenosu v súdnej sieni v Moskve 24. mája 2022.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

V minulosti práve on povzbudzoval iných, aby odbory zakladali

Vedenie kolónie najprv oficiálnu žiadosť o zriadenie odborovej organizácie podľa jeho slov považovalo za vtip, neskôr ju označilo za "nelegálnu". Navaľnyj napísal, že založenie odborov je niečo, "za čo by vás vo väzení normálne ľahko mohli zabiť". V minulosti práve on povzbudzoval iných, aby odbory zakladali. Najnovší krok preto cítil ako svoju povinnosť, "hoci je to na najnebezpečnejšom mieste, kde sú štrajky, neposlušnosť či zhromaždenia explicitne zakázané". Za štrajk vo väzení hrozí podľa Navaľného mučenie. Jeho spoluväzňov založenie odborov znepokojilo ešte viac než väzenské úrady.

Galéria fotiek (4) Alexej Navaľnyj

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin, File

Jeho aktivita však už viedla ku konkrétnemu zlepšeniu

"Vždy keď o tom hovorím, moji spoluväzni – vrahovia – smutne povedia: Alexej, prestaň s tým, prosím. Kvôli tebe nás odtiaľto nikdy nepustia a celé sa to zle skončí," napísal na Twitteri. Jeho odborová organizácia je tak "organizáciou jediného muža", čo mu nezabúdajú spoluväzni alebo dozorcovia pripomínať. Jeho aktivita však už viedla ku konkrétnemu zlepšeniu. Stolíky, na ktorých doteraz sedávali väzni pracujúci ako šičky, im vymenili za stoličky s operadlami.

Galéria fotiek (4) Alexej Navaľnyj

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

V roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu novičkom

Navaľného previezli v polovici júna z väznice v meste Pokrov do trestaneckej kolónie v meste Melechov vo Vladimirskej oblasti, ktorú jeho spojenci označujú za "jednu z najdesivejších ruských väzníc". Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina, je Západom považovaný za politického väzňa. V roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu novičkom a obvinil z toho ruské orgány. Ako je obvyklé v podobných prípadoch, Kremeľ akúkoľvek zodpovednosť poprel.