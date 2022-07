Fínska premiérka (36) ľuďom vyrazila dych: Na festivale ako sexi kosť, najpríťažlivejšia šéfka vlády na svete!

Heger na summite EÚ: Úspech Ukrajiny je aj diplomatický úspech Slovenska (archívne video)

Čiernobiely portrét fotografky Janity Autio zverejnili na svojom Instagrame samotní organizátori festivalu. To, že nejde o nikoho iného ako o premiérku Marinovú, bolo mnohým zrejmé až na druhý pohľad, keďže väčšinou ju ľudia vídajú v inej, omnoho oficiálnejšej úlohe. Sociálna demokratka len pred pár dňami iniciovala vstup svojej krajiny do NATO.

Pod fotografiou sa užívatelia predbiehajú v nadšených komentároch. "To je také cool," píše mladá žena. "Jednoducho máme tú najpríťažlivejšiu šéfku vlády v Európe," myslí si ďalší. Viacerí užívatelia pochádzajúci z iných krajín podotkli, že by si chceli požičať Sannu ako premiérku. Síce sa ozývajú aj hlasy, ktoré fotografiu hodnotia ako až príliš profesionálnu a chladne zinscenovanú, no prevažujú obdivné komentáre.

Marinová návštevu festivalu potvrdila na svojom účte, kde zverejnila aj fotku so svojím manželom Markusom Raikkonenom. "Dnes sa začali prázdniny. Smer Turku vo Fínsku a Ruisrock," napísala. Predstavila aj niekoľko krátkych videí vystúpení fínskych umelcov. Neprezradila ale už, či ako mnohí iní návštevníci festivalu pila plechovkové pivo a zúčastňovala sa na obvyklých divokých tancoch pred pódiom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/Saara Peltola/Lehtikuva via AP

Nedávno sa Marinová dostala na titulky aj svojou účasťou na pochode Pride v Helsinkách. Tam obdivovali najmä jej letné šaty. Marinová vyrastala so slobodnou matkou, ktorá sa neskôr ocitla vo vzťahu rovnakého pohlavia so svojou partnerkou. Keď bola v decembri 2019 zvolená za premiérku, 34-ročná žena sa nakrátko stala najmladšou predsedníčkou vlády na svete.