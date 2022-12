Bývalá misska je pobúrená: Vyhodili ju z reštaurácie, všetko spôsobilo jej sexi oblečenie

Hviezda sociálnych médií, ktorá sa môže pochváliť 116 000 sledovateľmi, podrobne opisuje incident vo svojich príbehoch na Instagrame a nazvala ochrankára „blbcom“, píše Daily Mail. "Nečakane po mňa ten blbec prišiel, povedal mi, že musím odísť a vytiahol ma z baru,“ napísala.

archívne video

Erika hovorí, že bola príliš šokovaná na to, aby akýmkoľvek spôsobom stihla namietať, zatiaľ čo on „hlasno kritizoval jej výber oblečenia“ a povedal, že to porušuje pravidlá obliekania reštaurácie. Aj keď Erika tvrdí, že v outfite stále nevidí problém, povedala, že by si s radosťou kúpila niečo v blízkom obchode, keby jej boli vopred oznámené pravidlá obliekania. Ak bol jej outfit pre reštauráciu nevhodný, tak ju tam podľa jej názoru nemali vôbec púšťať.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/Erika Helin

„Je trochu smutné, že vaše telo je vo svojej podstate obscénne a vyvoláva reakcie. Je mi smutno, že som zákazníkom už roky, ale toto vo mne zanechalo naozaj zlý pocit.“

Erika priznala, že vo svojom oblečení nevidí problém, a dodala: „Možno som si príliš zvykla na kultúru obliekania mojej inej domovskej krajiny – je to tam oveľa uvoľnenejšie.“

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/Erika Helin

V príspevku so sériou fotografií oblečenia na svojom kanáli označila ochrankára za „mizogýna“. Príspevok však vyvolal diskusiu v komentároch – niektorí tvrdili, že zamestnanci mali pravdu, keď Eriku vyhodili, iní sa jej zastávali.