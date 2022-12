Rozptyľovala svojich kolegov: Modelku OnlyFans vyhodili z práce

Bývalá predavačka áut, ktorá pracovala na tejto pozícii takmer desať rokov, tvrdí, že ju vyhodili z práce po tom, ako unikli jej nahé fotky. Modelke, ktorá si hovorí Sparky Clarky, dokonca povedali, že keď bola nablízku, ostatní zamestnanci mali problém robiť si svoju prácu.

Verí, že bola vystavená „honu na čarodejnice“. Ale 35-ročná milovníčka áut sa teraz môže len smiať, pretože zarába šesťciferné sumy s OnlyFans.

Galéria fotiek (4) Sparky Clarky vyštvali z práce, lebo rozptyľovala svojich kolegov.

Zdroj: Instagram/Sparky Clarky

V rozhovore pre denník DaillyStar si zaspomínala: "Môj šéf hovoril s príslušným zamestnancom tohto obchodného zastúpenia, ktorý mal so mnou problém, a povedal mu, že ho rozptyľujem a že nikto z jeho zamestnancov nič neurobí, keď tam budem. Mne nebolo dovolené vrátiť sa a keď mi to povedali, nepotešilo ma to. Znelo to ako klasická sexuálna diskriminácia hraničiaca s obťažovaním.“

Galéria fotiek (4) Sparky Clarky vyštvali z práce, lebo rozptyľovala svojich kolegov.

Zdroj: Instagram/Sparky Clarky

Sparky dodala: "Mala som niekoľko telefonátov s personálnym oddelením, ktoré boli čoraz osobnejšie a prekračujúce hranice, až som nakoniec odmietla odpovedať na niekoľko otázok. Raz priniesli fotografiu, ktorú im poslali, a kázali mi zastaviť sa na moje narodeniny na ceste k zákazníkovi, aby mi ukázali fotku hore bez, kde som v modrom Pole. Toľko som plakala a bola som dva týždne v takom strese, keď som bola bombardovaná otázkami a obvineniami, boli to doslova dva z najhorších týždňov, aké som kedy zažila."