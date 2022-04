Hackeri sa dva dni po začiatku ruskej invázie zamerali na Bielorusko: Terčom boli železnice! Používali zastaralé systémy

24. február bude navždy v histórii Európy napísaný čiernymi písmenami. Presne v tento deň totiž začala na Ukrajine invázia Ruska, ktorá trvá už dva mesiace. Odvtedy sa udiali viaceré hackerské útoky na ruské portáli, k mnohým sa prihlásila skupina Anonymous. Práve hackerské útoky boli podľa portálu Washington Post jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvnili vývoj bojov na Ukrajine.

Teraz sa však na povrch dostal ďalší hackerský útok, ktorý sa udial len dva dni po začiatku invázie na Ukrajine. A práve jedným z dôležitých faktorov bolo vyradenie železničnej dopravy v Bielorusku. A to v prvých dňoch invázie. Rusko sa totiž spoliehalo na rýchle a plynulé zásobovanie vojakov a vojsk, ktoré vyslalo na Ukrajinu, využívať na to chceli práve bieloruské železnice. Nepodarilo sa to z dôvodu hackerského útoku – hackeri totiž prenikli do IT systémov bieloruského správcu železničnej infraštruktúry a podarilo sa im odstaviť a znefunkčniť svetelnú signalizáciu. Z toho dôvodu vlaky alebo nejazdili, alebo jazdili veľmi pomaly a zásobovanie sa presunulo na bežné cestné komunikácie a vznikol tak 64-kilometrov dlhý konvoj, ktorý sa však rovnako hýbal veľmi pomaly a pre bojujúcich Ukrajincov tak predstavoval ľahkú korisť.

To, ako sa hackerom podarilo vyradiť systém signalizácie, nie je známe. Podľa portálu však železnice využívali zastaralé operačné systémy a spoliehali sa na Windows XP, ktorý však nedostáva bezpečnostné aktualizácie do roku 2014. Z toho dôvodu nebolo pre hackerov ťažké dostať sa do systému. Celkovo mali hackeri spraviť päť samostatných útokov, ktoré vyradili bieloruské železnice na viacerých miestach.

Za samotným útokom však stálo niekoľko skupín odporcov vojny – prvú skupinu tvorili zamestnanci železníc, ktorí nesúhlasia s vojnou a zverejňovali informácie o pohybe vlakov. Druhú skupinu tvorili pracovníci bieloruských bezpečnostných zložiek, ktorí sa podieľali na partizánskych operáciách, treťou skupinou boli IT špecialisti, pôvodom z Bieloruska, ktorí zo svojej rodnej domoviny emigrovali. Nazývajú sa Cpartisans, čo v preklade znamená kybernetickí partizáni.