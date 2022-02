Tisíce ľudí v Británii protestovali proti rastúcim životným nákladom

Demonštrácie sa uskutočnili na pozadí prudkého nárastu cien pohonných látok, energií a potravín, ako aj najvyššej miery inflácie v krajine za posledných 30 rokov. Protestujúci v Londýne, Glasgowe a ďalších britských mestách mávali transparentmi s nápismi "Zdaňte bohatých", "Ušetrite palivo, upáľte bankára" či "Znížte účty za energie".

Na demonštrácii v Londýn vystúpil s prejavom bývalý šéf Labouristickej strany Jeremy Corbyn. Potravinové banky momentálne využíva v Británii rekordný počet osôb a milióny ľudí ledva platí svoje účty, zatiaľ čo energetické giganty ako BP (British Petroleum) dosahujú obrovské zisky a vláda odmieta zrušiť zvýšenie daní, ktoré má najväčší dosah na chudobné rodiny, analyzuje AFP.

People protest against rising energy and living costs outside parliament in London, Britain, 12 February 2022. 📷 epa / Andy Rain#Britain #energyprices #costofliving #protest #epaphotos #epaimages pic.twitter.com/k8JKKZCSYY