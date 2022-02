Najnovšie satelitné FOTO potvrdilo obavy! Rusko posiľňuje armádu na hraniciach, desivé odhady tajných

Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že nemá možnosť nezávisle preveriť zábery tejto spoločnosti. Firma Maxar Technologies, ktorá už celé týždne sleduje vývoj zoskupovania ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc, uviedla, že na záberoch zachytených túto stredu a štvrtok možno vidieť rozmiestnenie nových ruských jednotiek a vojenského vybavenia na anektovanom polostrove Krym, na západe Ruska a v Bielorusku.

Galéria fotiek (5) Satelitná snímka zverejnená spoločnosťou Maxar Technologies ukazuje rozmiestnenie jednotiek na letisku Oktyabrskoye na Kryme 9. februára 2022.

Spoločnosť zachytila pomocou satelitov na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, rozmiestnenie nových jednotiek a vojenskej techniky na letisku Okťabrskoje, ktoré sa nachádza severne od mesta Simferopol. Podľa spoločnosti na tomto mieste pribudlo 550 stanov určených pre vojakov a stovky nových vozidiel. Nové jednotky a vybavenie dorazili na Krym aj do blízkosti mestečka Novooziornoje a mesta Slavne, ktoré sa nachádza na severozápadnom pobreží polostrova.

V Kyjeve by mohli byť do dvoch dní, tvrdia spravodajcovia

Stanica NBC navyše v týchto hodinách uvádza, že podľa informácii amerických spravodajských služieb by ruská armáda mohla začať plnohodnotnú inváziu s tankami, ktoré by boli schopné dostať sa do hlavného mesta Ukrajiny Kyjeva za 48 hodin.

Galéria fotiek (5) Satelitná snímka zverejnená spoločnosťou Maxar Technologies ukazuje stany a jednotky pre jednotky vo výcvikovom priestore Kursk v Rusku 9. februára 2022.

V Bielorusku na mieste, kde v súčasnosti prebehajú rusko-bieloruské vojenské cvičenia, spoločnosť Maxar taktiež zaznamenala príchod nových vojakov, vojenských vozidiel a helikoptér na letisku Ziabrovka v blízkosti mesta Homeľ. Toto miesto je vzdialené len asi 25 kilometrov od ukrajinských hraníc. Spoločnosť Maxar okrem toho vo štvrtkovom vyhlásení uvádza, že nové jednotky nedávno pribudli aj vo výcvikovej oblasti Kursk na západe Ruska, ktorá sa nachádza asi 110 kilometrov východne od ukrajinských hraníc.

Galéria fotiek (5) Satelitná snímka zverejnená spoločnosťou Maxar Technologies ukazuje nasadenie obrnených vozidiel na letisku Zyabrovka v Bielorusku 9. februára 2022.

Rusko nezverejnilo, koľko vojakov kde rozmiestnilo, a trvá na tom, že má právo presúvať vojenské jednotky po svojom území, tak ako uzná za vhodné. Moskva zároveň trvá na tom, že tieto vojenské jednotky nepredstavujú hrozbu. Rusko v súčasnosti organizuje spoločné rusko-bieloruské vojenské manévre na území Bieloruska a ďalšie námorné cvičenie v Čiernom mori. Aj tieto cvičenia sú súčasťou zvýšenej ruskej vojenskej aktivity v blízkosti ukrajinských hraníc, ktorá vyvoláva obavy z toho, že Rusko chystá inváziu na Ukrajinu. Moskva však popiera, že plánuje útok.