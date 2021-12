Ďalšie predpovede Baby Vangy na rok 2022: Útok mimozemšťanov, smrtiaci vírus a.. Ľudia sa zmenia na zombie!

Jasnovidka Vanga, vlastným menom Vangelia Pandeva Dimitrova, ktorá sa narodila v roku 1911, počas svojho života predvídala viaceré katastrofy. Napríklad černobyľskú haváriu, rozpad Sovietskeho zväzu či tragédiu ponorky Kursk. Podľa viacerých dokumentov predpovedala útoky z 9/11, globálne otepľovanie, že 44. prezidentom USA sa stane Afroameričan, cunami a následnú nukleárnu katastrofu v japonskej Fukušime.

Stúpenci hovoria o 85-percentnej úspešnosti jej predpovedí, podľa skeptikov sa však akýkoľvek vágny výrok dá prekrútiť tak, aby vyhovoval faktom. Býva to vraj zmes neúspešných odhadov a pár šťastných zásahov. Na stránke Yearly-Horoscope.org sa teraz objavilo ďalších šesť predpovedí, ktoré sa majú naplniť v roku 2022. Medzi nimi je napríklad aj príchod mimozemšťanov či ďalší smrteľný vírus.

1. Nový smrtiaci vírus

Pandémia koronavírusu nás sužuje už dva roky a na obzore je ďalší variant, ktorý je, zdá sa odolnejší aj voči očkovaniu. Podľa Baby Vangy si však nestihneme vydýchnuť ani v nasledujúcom roku, pretože nás čaká ďalší smrteľný vírus. Ten má momentálne "spať" v zamrznutom ľadovci na Sibíri a medzi ľudí sa má rozšíť vďaka globálnemu otepľovaniu.

2. Nedostatok pitnej vody

V nasledujúcom roku by malo ubúdať aj pitnej vody. Už teraz má mnoho miest nedostatočné zdroje pitnej vody a tak využívajú tú podzemnú. Podľa slepej Bulharky však má byť týchto vodných zdrojov čím ďalej, tým menej a ľudstvo bude zápasiť s nedostatkom pitnej vody.

3. Prílet mimozemšťanov

To, že Baba Vanga predpovedala prílet mimozemšťanov, nie je žiadna novinka. Jednou z najzaujímavejších predpovedí slepej bulharskej mystičky Baby Vangy, ktoré učinila pred svojou smrťou v roku 1996, je zmienka o podmorskom kráľovstve, ktoré ľudstvu pomôžu vybudovať mimozemšťania. V roku 2130 majú na zdecimovanú Zem prísť bytosti z vesmíru a uľahčiť človeku žiť pod vodou. Mimozemšťania by mali prísť už v nasledujúcich rokoch. Jej proroctvo je spojené so záhadným objektom Oumuamua, ktorý preletel našou Slnečnou sústavou a bol objavený v roku 2017. Údajne má ísť o vesmírnu loď, ktorá pátra po známkach života. Na Zemi chcú získať zajatcov.

4. Indiu zničia kobylky

Nálety kobyliek poznáme ako biblickú skazu, ale v ostatných rokoch sa objavili napríklad v Rusku, Pakistane či na Sardínii. Tentokrát má ísť ale o skutočnú skazu. Kobylky majú zničiť Indiu. Teplota prekročí 50 stupňov Celzia a svet uvidí šokujúce obrázky apokalypsy.

5. Prírodné katastrofy

Aj v uplynulých rokoch sužovali svet tornáda a záplavy, inak tomu nie je ani v predpovedi Baby Vangy. V roku 2022 podľa nej svet zasiahnu prírodné katastrofy. V USA sa má objaviť polárny vietor, v Škandinávii bude pre zmenu horúco a Európu zasiahnu záplavy. V Austrálii sa zase majú rozšíriť požiare.

6. Svet sa zmení pod vplyvom technológii

V roku 2022 sa rozvinie väčšia závislosť na internete, sociálnich sieťach a videohrách. To všetko povedie k úbytku mozgovej hmoty a ľudia sa budú meniť na akýchsi zombiekov.

