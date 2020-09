Krajiny hlásia rekordné počty prípadov KORONAVÍRUSU! Opatrenia sa sprísňujú: Začína to byť vážne

Za posledný deň evidujeme na Slovensku 186 prípadov. Nejde o rekord, no oproti marcovým číslam ide o naozaj vysoký počet. Zatiaľ najviac prípadov sme mali 4. septembra, a to 226. Smutné rekordy však padali u našich susedov. Česko, Maďarsko, Ukrajina aj Rakúsko hlásia rekordné počty. V Poľsku rekord nepadol, no situácia nie je veľmi priaznivá. Cestovanie sa v rámci krajín zatiaľ nebude obmedzovať. Výnimkou je Maďarsko a Ukrajina. U nás dnes zasadá Pandemická komisia, ktorá sa bude zaoberať aktuálnou situáciou.

Česko opäť prekonalo rekord

Česká republika zaznamenala vo štvrtok 1 382 nových prípadov nákazy koronavírusom. Česko tak o viac než 200 infikovaných prekonalo svoj rekord v počte nakazených z utorka. Najviac zasiahnutými oblasťami sú Plzeň, Praha a okolie mesta Beroun. Celkovo Česko doteraz registrovalo 32 413 nakazených, z ktorých sa 20 787 vyliečilo, vyplýva z najnovších údajov ministerstva zdravotníctva. Aktuálne je nakazených 11 178 ľudí. Česko by malo čoskoro predstaviť nový prepracovaný semafor.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Televízia Nova na svojej webovej stránke na základe grafov zobrazujúcich počet nových denných prírastkov analyzuje, že od konca apríla začali ich počty klesať. V máji a júni denne pribúdalo väčšinou menej než 100 prípadov denne. Nárast nových prípadov sa však prudko zvýšil začiatkom júla. Podľa rezortu zdravotníctva to spôsobilo rozsiahle testovanie na Karvinsku.

Praha a ďalších päť okresov v oranžovom stupni hrozby

V druhom oranžovom stupni rizika nákazy sa po dnešnej aktualizácii českého semafora ministerstva zdravotníctva vedľa Prahy nachádza aj päť okresov - Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. V týchto piatich okresoch bude od pondelka 14. septembra podobne ako teraz v hlavnom meste obmedzená otváracia doba stravovacích zariadení. Reštaurácie a bary budú musieť mať každý deň zatvorené medzi polnocou a šiestou ráno.

Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo

Do zeleného stupňa pohotovosti, ktorý značí výskyt choroby bez komunitného prenosu, sa najnovšie posunuli regióny naprieč republikou s výnimkou sliezskych. Namiesto doterajších desiatich je takýchto oblastí 40. "Najzaťaženejšími regiónmi sú Praha a Stredočeský kraj, kde sa objavuje počiatok komunitného šíreniu. Ohniská nákazy evidujeme aj v ostatných regiónoch, kde sú však zdroje nákazy vyhľadateľné a vírus sa nešíri komunitne," uviedol v tlačovej správe český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Vrcholy štatistík prepisujú aj Maďari

V Maďarsku pribudlo za uplynulý deň rekordných 718 potvrdených prípadov nákazy, ktorých je už celkom 10 909. Aktuálne je potvrdená infekcia koronavírusom u 6 264 osôb. V povinnej domácej karanténe je 25 117 osôb. Najviac zasiahnutou oblasťou je hlavné mesto Budapešť, kde sa objavilo aj nové ohnisko. V domove dôchodcov na ulici Kamaraerdei út potvrdili nákazu novým druhom koronavírusu 25 seniorom a štyrom zamestnancom.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

Jeden starší chronický chorý pacient po prevoze do nemocnice zomrel, čím počet obetí spájaných s ochorením stúpol na 631. Väčšina infikovaných dôchodcov nemá žiadne príznaky ochorenia, u niekoľkých sa prejavili mierne príznaky. Z dôvodov ochrany ostatných ich však hospitalizovali. V domove je umiestnených celkom 572 seniorov a pracuje tam takmer 300 zamestnancov.

Počet nakazených v tomto zariadení sa v uplynulých 24 hodín zdvojnásobil. Samospráva Budapešti zakázala začiatkom mesiaca návštevy, šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby Cecília Müllerová následne 8. septembra nariadila prísny zákaz návštev vo všetkých sociálnych zariadeniach, ale aj zákaz opustenia týchto inštitúcií.

Orbán mení stratégiu

Maďari nechcú, aby epidemiologické opatrenia druhej vlny pandémie nového druhu koronavírusu opäť ochromili fungovanie krajiny, vyhlásil v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. "Maďari chcú, aby Maďarsko fungovalo," spresnil premiér s odvolaním sa na výsledky takzvanej národnej konzultácie - dotazníka.

Zdroj: SITA/Francois Lenoir, Pool Photo via AP. File

Podľa Orbána prioritou vlády je ochrana seniorov a popri tom snaha o zachovanie fungovania krajiny aj počas druhej vlny pandémie. "Ľudia sa nemusia obávať takých prísnych opatrení, aké boli zavedené na jar," zdôraznil s poznámkou, že teraz nie je cieľom to, aby každý zostal doma, ale aby sme ochránili schopnosť fungovania Maďarska. "Školy nezatvoríme. Prípady výskytu nákazy v jednotlivých zariadeniach sa budú riešiť lokálne. Na školách je nariadené meranie teploty a každý, kto o to požiada, bude zdarma zaočkovaný proti chrípke," dodal.

Prísne kontroly na hraniciach zostanú zachované aj naďalej

Prísne kontroly na hraniciach zachová maďarská vláda aj naďalej, aby nákaza novým druhom koronavírusu nebola zavlečená do krajiny, oznámil v piatok v Budapešti šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. "V Európe registrujú podstatne vyšší denný prírastok infikovaných, a to aj v našom okolí. Napríklad v Česku je to vyše 1200 nových prípadov. Rúška, rukavice a iné ochranné prostriedky máme k dispozícii, epidemiologické opatrenia treba dodržiavať," podčiarkol šéf úradu vlády.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Maďarská vláda od 1. septembra najmenej na mesiac uzatvorila svoje hranice pre zahraničných turistov. Občania cudzích krajín môžu vstúpiť na územie Maďarska iba v odôvodnených prípadoch. Vo vzťahu so Slovenskom v prvej fáze zostalo otvorených iba šesť maďarsko-slovenských priechodov, postupne k nim pribudlo niekoľko ďalších.

Problém má aj Rakúsko

Za posledných 24 hodín pribudlo najviac prípadov od marca aj v Rakúsku, a to 664. Od začiatku epidémie sa v Rakúsku koronavírusom nakazilo 31 247 ľudí. Od polovice apríla sa v Rakúsku denný prírastok nakazených držal pod hranicou sto. V júli však začal opäť narastať. Vôbec najvyšší doterajší denný nárast prípadov oznámilo Rakúsko 27. marca (1065).

Zdroj: SITA/AP/Ronald Zak

Najhoršia situácia je teraz v hlavnom meste Viedni, ktorá sa na dnešnej štatistike podieľa 387 prípadmi. Žltá farba na semafore, ktorá znamená stredné riziko nákazy, zostala Viedni, Štýrskemu Hradcu a tyrolskému okresu Kufstein. K žltým oblastiam pribudne tyrolské mesto Schwarz a dlnorakúske okresy Korneuburg a viedenské Nové Mesto.

Od pondelka rozšíri povinnosť nosiť rúška, obmedzí akcie

Vláda na krízovom štábe rozhodla o nových opatreniach, ktoré budú platiť od pondelka. Sprísnia sa pravidlá nosenia rúšok. Na tlačovej konferencii to dnes oznámil kancelár Sebastian Kurz. Obmedzená bude opäť aj kapacita verejných podujatí. "Začína to byť opäť vážne," uviedol Kurz. Zdôraznil, že vláda očakávala, že sa situácia okolo koronavírusu s príchodom jesene opäť zhorší. "Práve táto situácia teraz nastala," povedal. Nové opatrenia budú platiť od nedeľnej polnoci na celom území Rakúska. Ľudia budú musieť rúška opäť nasadiť v obchodoch, v prevádzkach služieb, na úradoch a všade, kde prichádza do kontaktu predajca so zákazníkom.

Deti budú musieť rúška nosiť v školách mimo učebňu. Nos a ústa si budú musieť opäť zakrývať aj zamestnanci reštaurácií, kaviarní a krčiem. Hostí budú môcť pritom obsluhovať len na miestach na sedenie. Akcie budú mať v Rakúsku od pondelka obmedzenú kapacitu. Ak nebudú mať ľudia rezervované miesta na sedenie, bude ich môcť byť vnútri maximálne 50 a vonku nanajvýš 100. Na veľkých akciách s vyhradeným sedením bude kapacita vnútri obmedzená na 1500 a vonku na 3000.

Rekordná je aj Ukrajina

Ukrajina zaznamenala v piatok ďalší najvyšší denný nárast počtu prípadov infekcie novým typom koronavírusu. Ako vyplýva z údajov zverejnených na webe Systému monitorovania epidémie koronavírusu ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany, počet potvrdených prípadov sa za posledných 24 hodín zvýšil o 3 144 na celkovo 148 756.

Chorobe podľahlo v priebehu uplynulých 24 hodín 53 ľudí, čím celkový počet obetí pandémie v krajine stúpol na 3 076. Z ochorenia sa za posledných 24 hodín uzdravilo 1 128 ľudí, od začiatku pandémie už 67 005. Kým s ostatnými krajinami neplánuje Slovensko zatvárať hranice, Ukrajina sa môže stať výnimkou. Pred pár týždňami to avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Dnes zasadá Pandemická komisia, ktorá bude prehodnocovať aktuálnu situáciu na Slovensku.