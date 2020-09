Rekord padol aj v Maďarsku: KORONAVÍRUS v krajine naberá na sile

Jeden starší chronicky chorý pacient zomrel, čím počet obetí spájaných s ochorením COVID-19 stúpol na 631, vyplýva u údajov zverejnených v piatok na vládnej informačnej stránke koronavirus.gov.hu.

Z nákazy sa zotavilo 4014 ľudí, aktuálne je potvrdená infekcia koronavírusom u 6264 osôb. Hospitalizovaných je 259 chorých, z nich 12 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. V povinnej domácej karanténe je 25.117 osôb. Laboratóriá otestovali už 517.222 vzoriek.

Maďari nechcú, aby epidemiologické opatrenia ochromili fungovanie krajiny, tvrdí Orbán

Maďari nechcú, aby epidemiologické opatrenia druhej vlny pandémie nového druhu koronavírusu opäť ochromili fungovanie krajiny, vyhlásil v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. "Maďari chcú, aby Maďarsko fungovalo," spresnil premiér s odvolaním sa na výsledky takzvanej národnej konzultácie - dotazníka, v ktorom sa občania mohli počas leta vyjadriť okrem iného k tomu, či je potrebné posilniť domáce výrobné kapacity a zriadiť stálu epidemiologickú pozorovaciu službu, ale aj k tomu, či by sa banky a nadnárodné spoločnosti nemali podieľať väčšou mierou na znášaní spoločnej ťarchy.

Podľa Orbána prioritou vlády je ochrana seniorov a popri tom snaha o zachovanie fungovania krajiny aj počas druhej vlny pandémie. "Ľudia sa nemusia obávať takých prísnych opatrení, aké boli zavedené na jar," zdôraznil s poznámkou, že teraz nie je cieľom to, aby každý zostal doma, ale aby sme ochránili schopnosť fungovania Maďarska. "Školy nezatvoríme. Prípady výskytu nákazy v jednotlivých zariadeniach sa budú riešiť lokálne. Na školách je nariadené meranie teploty a každý, kto o to požiada, bude zdarma zaočkovaný proti chrípke," dodal.

Prísne kontroly na hraniciach zostanú zachované aj naďalej

Prísne kontroly na hraniciach zachová maďarská vláda aj naďalej, aby nákaza novým druhom koronavírusu nebola zavlečená do krajiny, oznámil v piatok v Budapešti šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. Aktuálny počet potvrdených nakazených nad 700 za uplynulých 24 hodín je síce rekordný, avšak počet úmrtí nestúpa, pretože viac nakazených je medzi mladými, pričom koronavírus je slabší než na jar, citoval slová Gulyása spravodajský server Pénzcentrum.hu.

"V Európe registrujú podstatne vyšší denný prírastok infikovaných, a to aj v našom okolí. Napríklad v Česku je to vyše 1200 nových prípadov. Rúška, rukavice a iné ochranné prostriedky máme k dispozícii, epidemiologické opatrenia treba dodržiavať," podčiarkol šéf úradu vlády. Maďarská vláda od 1. septembra najmenej na mesiac uzatvorila svoje hranice pre zahraničných turistov. Občania cudzích krajín môžu vstúpiť na územie Maďarska iba v odôvodnených prípadoch. Vo vzťahu so Slovenskom v prvej fáze zostalo otvorených iba šesť maďarsko-slovenských priechodov, postupne k nim pribudlo niekoľko ďalších.