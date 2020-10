KORONAVÍRUS Skutočne nelichotivý GRAF: Počas krízy Slovensko zlyháva v pomoci, sme na samom spodku!

Na graf upozornili členovia mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Truban a europoslanec Michal Šimečka. "Ten maličký červený riadok, úplne na spodku, to sme my. Takto málo pomáha Slovensko ľuďom, ktorých opatrenia pripravili o živobytie," upozorňujú politici PS na sociálnej sieti Facebook.

Zdroj: IMF

Pred nami sú takmer všetci naši susedia

V poskytovaní pomoci je podľa IMF pred nami aj väčšina našich susedov s výnimkou Ukrajiny, ktorá sa v grafe neuvádza. Štvorpercentné HDP tesne preskočilo Maďarsko, Česko a Rakúsko dokonca preskočilo hranicu ôsmich percent HDP.

Po príklad netreba chodiť ďaleko, myslia si progresívci

Truban so Šimečkom sa v kontexte týchto čísel pozreli napríklad na Českú republiku. Podľa nich sú tamojšie vládne schémy pomoci podnikateľom odvážnejšie. "Podnikateľom, ktorí museli zavrieť, preplácajú automaticky 50% nájmu za posledné tri mesiace, bez ohľadu na to, či im dá nejakú zľavu aj prenajímateľ. Na Slovensku je práve táto podmienka ministra Sulíka veľkou prekážkou. Zamestnancom, ktorých práca je zavretá, preplácajú 100% mzdy a odvodov, do výšky zhruba 2-tisíc eur. Na Slovensku je to 80% do výšky 1100 eur. Lekári a sestry dostali ako kompenzáciu veľkého zdravotného rizika a sťažených pracovných podmienok po 3-tisíc eur. Na Slovensku im vláda sľúbila medzi 200 až 500 eur a doteraz ich nedostali," pokračujú členovia PS.

Podľa Trubana a Šimečku má Slovensko na kompenzácie k dispozícii dve miliardy eur. Ministerstvo práce podľa nich deklarovalo vyčerpanú pomoc len na úrovni 586 miliónov eur.