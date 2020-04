KORONAVÍRUS Boháči na úteku: Majú strach o zdravie, nebezpečný únik do zahraničia za svojím luxusom

Píše o tom britský denník The Guardian. Svoje miesta si hľadajú v luxusných rezortoch v horských strediskách. Tieto miesta uprednostňujú predovšetkými zámožní ľudia v oblastiach, kde sa koronavírus šíri najrýchlejšie. Učebnicovým príkladom je vraj samotný New York.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

New York je na neslávnom čele štátov

V štáte New York je totiž k dnešnému dňu s vysokým náskokom najviac potvrdených nových prípadov nového koronavírusu v Amerike ako takej. Rezorty, do ktorých bohatí ľudia odchádzajú je napríklad aj slávne Sun Valley v štáte Idaho. Tam sa už tradične v lyžiarskej sezóne schádzajú rôzne celebrity. Medzi nimi sú napríklad také mená ako Mark Zuckerberg (zakladateľ Facebooku) či herci ako Clint Eastwood alebo Arnold Schwarzenegger.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ben Margot

Starosta je proti

Komu sa tento jav nepáči je rozhodne sám starosta blízkeho mesta Ketchum Neil Bradshaw. Ten varuje že takéto "prázdniny" v tomto rezorte rozhodne nie sú vhodnými. Jediná nemocnica v oblasti totiž podľa najnovších informácii disponuje len jedinou pľúcnou ventiláciou. Okrem toho je teraz dočasne zatvorená, lebo niektorým lekárom bola nariadená karanténa.

"Musíme sa snažiť odradiť našich návštevníkov od toho, aby k nám prichádzali. Pre mestečko, ktoré je zvyknuté návštevníkov prijímať, je to ťažké, ale musíme čo najskôr znížiť počet ľudí, ktorí do tejto oblasti majú namierené," povedal starosta Bradshaw pre Idaho Mountain Express.

Problémy sa týkajú aj Long Islandu či štátu Florida

Nervy na uzde sa snažia mať aj obyvatelia blízkych obeckých oblastí pri New Yorku, ale aj ľudia na Long Islande pri letných strediskách. V prímorskej oblasti The Hamptons, kde takéto sídla majú napríklad Gwyneth Paltrowová či Jennifer Lopez, teraz nastáva nebezpečný nárast populácie. Ako príklad sa tiež uvádza mestečko Southampton, kde za normálnych okolností je asi tak 60-tisíc ľudí, no teraz je to o 40-tisíc viac. Florida tiež nie je výnimkou. Palm Beach tiež hlási najvyššiu smrtnosť medzi pacientami s COVID-19 v štáte. Tu majú rezidencie Tiger Woords, Bill Gates či prezident USA Donald Trump.