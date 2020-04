KORONAVÍRUS Pripravte sa na nákupné peklo: Potraviny pred Veľkou nocou dražejú, rady ľudí budú dlhšie!

S jednou z analýz prichádza oddelenie korporátnej komunikácie banky Slovenská Sporiteľňa. "Tohtoročné veľkonočné nákupy budú pre Slovákov drahšie. S rastúcimi cenami niektorých druhov potravín vyjde priemernú 4- člennú rodinu na Slovensku veľkonočný nákup o zhruba 13 percent viac ako vlani. Za základný veľkonočný nákup zložený z 20 rôznych položiek zaplatíme podľa posledných dostupných údajov Štatistického úradu SR v obchode 46,81 eur," uvádza sa v komentári banky.

Mliečne výrobky či zemiaky budú lacnejšie, dramatický rozdiel sa bude týkať bravčových výrobkov

„Kým slovenské domácnosti tento rok ušetria pri mliečnych výrobkoch, priplatia si napríklad za jablká, a to až o 14,5 percent ako aj za bravčové výrobky, ktoré medziročne zdraželi najviac. Podpísal sa pod to africký mor ošípaných, ktorý zdecimoval farmy po celom svete a zvýšil dopyt po bravčovom mäse z Európy, pričom spotrebitelia rastúce ceny bravčoviny pociťujú už od minulého roka,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Percentuálny nárast cien potravín oproti minulému roku 2019 Zdroj: SLSP

Drahšie sú napríklad v medziročnom porovnaní aj vajcia (+5,6 %), polohrubá múka (+6,5 %), či šunková saláma (+15 %). Naopak výrazne zlacnel tvaroh (-18,7 %), maslo (-8,5 %) či zemiaky (-11 %). „Gazdinky tento rok nepoteší zdražovanie cukru. Na svetových trhoch sa jeho ceny dostali najvyššie za posledné tri roky. Dôvodom je výrazné zníženie produkcie cukru v Indii, ktorý je najväčší svetový producent cukru. Kilo kryštálového cukru sa u nás predáva v priemere za 0,74 eur, čo je medziročný rast o vyše sedem percent,“ doplnila Buchláková.

V hre počasie aj ceny paliva

Ceny potravín ovplyvňuje najmä úroda (ktorá je závislá od počasia), náklady na prácu (príplatky za prácu v noci, cez víkend a cez sviatky), spracovanie surovín či prepravné a iné náklady. Všeobecne platí, že slabšia úroda znamená následne vyššie ceny.

„Aktuálne vidíme aj pokles cien ropy, či môže ovplyvniť výrobné a prepravné náklady, takže nižšia cena ropy sa môže prejaviť v cene palív a následne v nákladoch. Na ceny potravín má vplyv výrazný rast potravinárskych komodít na svetových trhoch – tento faktor bol viditeľný hlavne koncom minulého roka, keď sa svetový index cien potravín (World Food Price Index) publikovaný Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci OSN v decembri zvýšil na 5-ročné maximum,“ skomentovala Buchláková.

Zľavy pred sviatkami nie sú ničím nezvyčajným

Obchodníci však tradične pred Veľkou nocou ponúkajú zľavy najmä na základné druhy potravín. Akciové ceny sú napríklad pri mlieku, cukre či múke. Tento rok sa očakáva aj vzhľadom na súčasnú situáciu výraznejšie predzásobovanie potravinami. Vlani SLSP zaznamenala rekordný počet transakcií realizovaných pred Veľkou nocou u nás. Slováci nakupujú do zásoby práve potraviny, vlani minuli deň pred Veľkým piatkom vyše 6 miliónov eur a urobili 237-tisíc transakcií.

Rady budú väčšie

Z kontextu uvedených informácií a záujem Slovákov o nakupovanie potravín pred Veľkou nocou možno predpokladať, že rady, ktoré sú už teraz pred niektorými obchodnými reťazcami neúnosné a niektorí dokonca uvádzajú, že čakajú aj hodinu, budú ešte dlhšie a počkáme si teda viac.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Prednostné časy nakupovania sa nedodržiavajú

Na sociálnych sieťach sa pritom kopia aj prípady o tom, že napriek tomu, že dôchodcovia majú svoj čas na nákup v obchodoch určený, nie je vždy dodržiavaný a to nakupovanie komplikuje a rady sú tak o to dlhšie. V niektorých obchodných reťazcoch je to pritom ešte horšie, pretože sa nečaká pred budovou obchodu, ale v areáli väčšieho obchodného centra v interiéri, kde je podstatne teplejšie a riziko nákazy väčšie. Nie do každého supermarketu sa totiž vchádza z ulice a mnohí vláde vyčítajú aj to, že na takéto opatrenie nemyslela.