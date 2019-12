Ostrý duel Danka a Sulíka: Šéf SNS chcel predčasné voľby, prekvapivé slová na adresu Smeru

V relácii RTVS O 5 minút 12 obaja lídri strán diskutovali aj o ekonomických témach. Podľa Danka je dôležité, že jeho strana stojí za viacerými opatreniami napríklad v cestovnom ruchu. Sulík by však napríklad rekreačné poukazy, ktoré presadila SNS, zmenil na dobrovoľné, pretože podľa neho zbytočne zaťažujú podnikateľské prostredie.

Richard Sulík (vľavo) a Andrej Danko (vpravo) Zdroj: Reprofoto/RTVS

„Mal som ťažkú pozíciu. Vzájomné vzťahy Roberta Fica (Smer-SD) a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) hodnotiť nebudem. Ja môžem urobiť odpočet svojej práce na rozdiel od pána Sulíka, ktorý neurobil v politike nič,“ povedal Danko. Podľa Sulíka sú viaceré koaličné opatrenia populistické. Pripomenul, že so stranami Smer-SD, SNS a Kotlebovci-ĽSNS nepôjde SaS do prípadnej spolupráce. „Nebudeme nakupovať predražené armádne transportéry, nebudeme rozkrádať eurofondy na vedu a výskum, a peniaze budú. Pán Danko rozdáva z cudzieho a zaplatia to naše deti a vnúčatá. Koalícia si jednoznačne takýmito opatreniami kupuje voličov,“ uviedol Sulík.

Richard Sulík Zdroj: Reprofoto/RTVS

Podľa Danka si môže Slovensko požičať peniaze na rozvoj infraštruktúry. „Bez peňazí, ktoré si požičiame, nikdy nebudú na Slovensku diaľnice. Naša ekonomická situácia dovoľuje, aby sme mohli ľuďom pomôcť,“ dodal šéf národniarov. Šéf SaS tvrdí, že problémom nie je nedostatok financií. „To nie je o peniazoch. To je o korupcii, byrokracii a o tom, že táto vláda nevie pripraviť projekty. Riešením je prioritne prestať kradnúť,“ tvrdí Sulík.

Danko tvrdí, že po vražde J. Kuciaka chcel predčasné voľby

Predseda SNS po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prosil predsedu Smeru-SD a vtedajšieho premiéra Roberta Fica, aby vláda išla do predčasných parlamentných volieb. Zdôraznil, že mohol položiť vládu Roberta Fica aj Petra Pellegriniho (Smer-SD). „Rozhodol som sa vo vláde ostať,“ komentoval predseda Národnej rady (NR) SR. Uviedol, že jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol ísť do spoločnej vlády so stranou Most-Híd, bolo to, aby spoločne postavili hrádzu proti extrémizmu.

Andrej Danko Zdroj: Reprofoto/RTVS

Predseda SaS Richard Sulík však komentoval, že, paradoxne, práve za tejto vlády extrémisti zosilneli najviac. Predseda národniarov sa však ohradil, že v tomto smere "má čisté svedomie".

Sulík tiež avizoval, že v pondelok (16. 12.) sa liberáli pripoja k predvolebnej dohode o neútočení s mimoparlamentnými Progresívnym Slovenskom (PS)-Spolu, KDH a Za ľudí. „To, že nespravíme predvolebnú koalíciu, neznamená, že sa nevieme dohodnúť. SaS spravila všetko pre to, aby to tak bolo,“ dodal.