Stopka pre Banskobystrický kraj sa skončila: Zapojí sa do prvej výzvy a získa eurofondy

Ján Lunter

Zdroj: SITA/Peter Rusko

BANSKÁ BYSTRICA - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) nemohol v uplynulých rokoch čerpať eurofondy pre nelegálne zamestnávanie za čias bývalého vedenia kraja. Teraz sa môže ako oprávnený žiadateľ zapojiť do výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj, ktorá je preň prvou v programovom období 2014 – 2020. Vďačí za to zmene podmienky, ktorá zahŕňala päťročné obdobie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. Informoval o tom vo štvrtok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ján Lunter s tým, že pre kraj je to pekný darček.