Žilinskí dôchodcovia žijú v bojových podmienkach: Otrasné FOTO kúpeľne, v ktorej by ste neokúpali ani psa

ŽILINA – Na havarijný stav kúpeľňového zariadenia v žilinskom Centre sociálnych služieb Letokruhy, ktoré má slúžiť osemdesiatim imobilným seniorom, upozornil poslanec a kandidát na šéfa žilinskej radnice Martin Kapitulík. Nášmu čitateľovi sa podarilo zo spomínaného domu dôchodcov vyhotoviť pár záberov. Podľa jeho slov by v takej vani nevykúpal ani psa.

Toto si naši dôchodcovia nezaslúžia, zdôrazňuje na svojom facebookovom účte kandidát na primátora Žiliny Martin Kapitulík, ktorý žiada rekonštrukciu miestneho Centra sociálnych služieb Letokruhy.

Kúpeľňa pre 80 imobilných seniorov v žilinskom Centre sociálnych služieb Letokruhy. Zdroj: Tip čitateľa

„Na pondelkovom krajskom zastupiteľstve som predložil návrh na urýchlené riešenie havarijného stavu kúpeľne v Centre sociálnych služieb na Vlčincoch. Tento stav trvá už niekoľko mesiacov. Ide o jedinú kúpeľňu pre zhruba 80 imobilných klientov. Jej katastrofálny stav posúďte sami,“ avizoval poslanec s tým, že pripravil návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov pre okamžitú rekonštrukciu a požiadal krajských poslancov o jeho schválenie.

Kúpeľňa pre 80 imobilných seniorov v žilinskom Centre sociálnych služieb Letokruhy. Zdroj: Tip čitateľa

„Žiaľ, na odporúčanie županky Eriky Jurinovej, poslanci môj návrh neschválili. Vraj to má čas. Ja si to nemyslím. Naši seniori si takýto prístup nezaslúžia. Som presvedčený o tom, že tak, ako sa musí zmeniť prístup k ľuďom a ich problémom v našom meste, to isté sa musí udiať aj na žilinskej župe,“ povedal Kapitulík.

Zdroj: Tip čitateľa

Županka naozaj na zastupiteľstve neodporúčala predmetné uznesenie prijať. Neskôr pre médiá uviedla, že budú sa budú snažiť celú situáciu vyriešiť.

O vyjadrenie sme požiadali aj žilinské Centrum sociálnych služieb Letokruhy. Zariadenie nám do uzávierky neposkytlo stanovisko.