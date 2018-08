Slováci odpovedali v prieskume: Viac ako tretina z nich sa považuje za liberálov

Takmer štvrtina Slovákov vníma seba skôr ako konzervatívneho človeka. Do tejto skupiny sa zaraďuje 24,9 percenta opýtaných. Väčšina respondentov však v tomto smere odpovedať nevedela, alebo nechcela. Takých je 40,5 percenta.

V rámci prieskumu zároveň respondenti odpovedali na otázku, či by niekedy volili za prezidentku ženu. Určite by ju volila viac ako tretina opýtaných (31,4 percenta) a asi by ju volilo 13,9 percenta Slovákov. Určite by ženu za prezidentku nevolilo 5,4 percenta respondentov a asi by ju nevolilo ďalších 1,9 percenta opýtaných.

Najviac Slovákov sa vyjadrilo, že by ich rozhodnutie záležalo od toho, o ktorú ženu by šlo. Prikláňa sa k tomu 45,9 percenta respondentov. Zvyšných 1,5 percenta nevedelo alebo nechcelo odpovedať. Telefonický prieskum uskutočnila agentúra AKO v dňoch 4. - 11.7., a to na vzorke 1000 respondentov.