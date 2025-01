So synom sa nesmiem presťahovať do iného mesta! Sused si z môjho pozemku urobil sklad: Advokátka radí, čo robiť

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Dobrý deň, pri dedičstve po rodičoch sme urobili dedičskú dohodu, kde som všetko zdedila ja s povinnosťou vyplatiť podiely pri predaji. To som aj urobila, mám odložené všetky doklady, ale nikde som neposielala toto vysporiadanie. Jedná sa o staré záležitosti. Keďže som už dosť stará, súrodenci nežijú, potrebujem zabezpečiť, aby nikto nevymáhal ešte raz peniaze od mojich detí. Neviem ako to urobiť, samozrejme, že dokumenty im odovzdám, ale niektoré výpisy sú už staré, väčšinou som posielala cez účet, ale niečo som vyplatila tak, že som vybrala v slsp a napísala.

Dobrý deň, pokiaľ ste uzatvorili dohodu dedičov o spôsobe vysporiadania, v dohode sa uvádza aj termín, do kedy sa dediči majú vysporiadať – v tomto prípade pri predaji. Od tohto dátumu sa počíta premlčacia lehota 10 rokov, počas ktorej môžu dediči, ktorým ich podiel na základe dohody o dedičstve nebol riadne vyplatený, uplatniť svoje právo. Osvedčenie o dedičstve je exekučným titulom a svoj nárok by v tejto lehote mohli dediči uplatniť priamo návrhom na vykonanie exekúcie. Pokiaľ už táto doba uplynula, čo z textu ako uvádzate je pravdepodobné, nárok ak by sa aj uplatnil, by bol premlčaný.

Dobrý deň, som rozvedená a mám v starostlivosti 8-ročného syna. Chcela by som sa presťahovať do iného mesta kvôli lepšej práci, ale bývalý manžel s tým nesúhlasí. Môžem zmeniť trvalé bydlisko syna bez jeho súhlasu?

Dobrý deň, zmena trvalého bydliska dieťaťa, resp. jeho presťahovanie je dôležité rozhodnutie, ktoré by mali rodičia urobiť spoločne, ak majú obaja rodičovské práva a povinnosti. Ak bývalý manžel nesúhlasí, môžete podať návrh na súd, aby rozhodol o zmene trvalého bydliska dieťaťa. Súd zohľadní predovšetkým najlepší záujem dieťaťa, napríklad stabilitu prostredia, vzdelávanie či prístup k druhému rodičovi. Odporúčam sa najprv pokúsiť o dohodu s bývalým manželom alebo využiť služby mediátora.

Dobrý deň, sused neoprávnene využíval časť môjho pozemku na skladovanie svojho stavebného materiálu. O tom som sa dozvedel až teraz, keď materiál odstránil. Mám právo žiadať od neho nejakú kompenzáciu za obdobie, počas ktorého pozemok užíval?

Dobrý deň, áno, máte právo žiadať náhradu za neoprávnené užívanie vášho pozemku. Keďže sused Váš pozemok využíval bez Vášho súhlasu, vzniklo na jeho strane bezdôvodné obohatenie. Výšku náhrady môžete požadovať vo výške obvyklej trhovej hodnoty nájmu za dané obdobie. Najskôr susedovi zašlite písomnú výzvu na uhradenie náhrady za užívanie vášho pozemku, pričom v nej uvediete konkrétnu sumu a lehotu na zaplatenie. Ak odmietne zaplatiť, máte možnosť podať žalobu na súd. Dôkazom môžu byť fotografie, svedectvá, alebo iné doklady, ktoré preukazujú neoprávnené užívanie.