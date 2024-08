Porovnanie, pri ktorom zaplačete: Ceny u nás rástli strmo, predbehli sme Čechov aj EÚ! Analytici pomenovali dôvody

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – To, čo cítime na našich peňaženkách a o čom sa medzi ľuďmi hovorí, dokazujú aj čísla. Potraviny na Slovensku sú drahé. Zdraželi viac a výraznejšie ako v Európskej únii. Žiaľ, v tempe rastu cien sme výrazne predbehli aj našich českých susedov. Analytici zosumarizovali viaceré dôvody, prečo to podľa nich tak je.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu s odvolaním sa na údaje Eurostatu uviedli, že v porovnaní so začiatkom roka 2021 ceny potravín na Slovensku v porovnaní s EÚ a Českom vzrástli. Rast na Slovensku bol podľa ich slov pritom najvýraznejší, najsilnejší a strmý. Celkovo narástli ceny na Slovensku o takmer 50 percent. V Česku to bolo pre porovnanie „iba“ o 27 percent, čo je zhruba polovičné tempo oproti nárastu u nás. V EÚ bol rast o niečo vyšší, no stále výrazne menší ako u nás a to 30-percentný.

S vývojom v Česku sa ceny potravín na Slovensku rozišli na prelome rokov 2022 – 2023, teda pred 18 mesiacmi. „V Čechách odvtedy ceny potravín klesli o 5 percent. Na Slovensko rast ďalej pokračoval a ceny sa dvihli o 5 percent. Rozdiel medzi Slovenskom a Českom je len za posledný rok a pol 10 percent. Dôležitý je ale trend, kde ťaháme za kratší koniec a doplácame si. Česi za rovnaký obnos financií ako na Silvestra 2022 dostanú o 5 percent potravín viac, my o 5 percent menej,“ uviedli. V EÚ bol, ale aj je rast cien potravín miernejší a pozvoľný.

Na Slovensku ale podľa analytikov nie je veľa dôvodov, ktoré by mali viesť výrobcov, dodávateľov a predajcov potravín k nižším cenám. Slovensko je malý trh a dominuje mu niekoľko veľkých reťazcov. Mnohé komodity dokonca kontroluje len niekoľko oligarchov. Všetkým predajcom okrem toho situácia s vysokými cenami vyhovuje a domáci trh je tiež silne chránený voči konkurencii zvonka.

Analytici ďalej tiež poukázali na to, že podpora malých podnikateľov a predaja z dvora nie je systémová, v žiadnom prípade nie je trvalá a vôbec nie je predvídateľná. Popri jednej z najvyšších inflácií celkovo v Európe sme tiež postihnutí dvakrát - pri potravinách, ako aj pri iných nákupoch. Pripomenuli tiež, že nakoľko máme euro, ktoré je stabilne silné, nevieme pohnúť kurzom a prípadne doma vyrábané potraviny zlacniť, tak ako napríklad Maďarsko, Poľsko či Česko.

Potrebujeme otvorený trh a viac konkurencie

Ceny potravín na svetových burzách podľa analytikov klesli významne, ale na Slovensku by sme veľmi dlho hľadali komoditu, ktorá tento vývoj skopírovala zásadným spôsobom. „Nepríjemné pre nás je aj to, že na Slovensku obyvatelia na základné potraviny míňajú viac ako v Európe a nezostáva im tým pádom na ostatné nákupy: služby, nehnuteľnosti, dovolenky, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť. Zatiaľ nevidno vo vývoji cien zvrat. Je možné konštatovať, že sa rast za posledný rok zmiernil, možno za posledný polrok stabilizoval, teda zastavil,“ uviedli.

„Ceny potravín budeme monitorovať, od nástupu novej vlády ceny rástli, neklesali. Ale takto: vláda s tým urobí v krátkom horizonte veľmi málo, nedá sa. A práve preto boli slogany a sľuby kohokoľvek ohľadom potravín zavádzajúce,“ skonštatovali.

Slovensko potrebuje podľa nich otvorený trh, menej regulácie, menej ciel, viac konkurencie, dôslednú kontrolu v daňovej oblasti, aby neprichádzalo k zvýhodneniu niektorých hráčov a hlavne postihovanie dominantného postavenia výrobcov, dodávateľov a predajcov. „Ideálna by bola podpora tých, ktorí konkurenciu priniesť vedia. Príklady z Česka by mohli inšpirovať a motivovať,“ dodali na záver.