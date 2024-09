Vláda pomôže v prípade problémov pri rekonštrukcii popradskej nemocnice

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

POPRAD - Vláda bude nápomocná pri akýchkoľvek problémoch, ktoré by mohli nastať pri rekonštrukcii Nemocnice Poprad. Vyhlásil to v utorok po kontrolnom dni na stavbe premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa i s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou (Hlas-SD) stretol tiež s vedením nemocnice.

Nová vojenská nemocnica bude patriť ku slovenským gigantom (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

"Akonáhle vedenie narazí na akýkoľvek administratívny či byrokratický problém, ktorý by mal zdržať projekt, musí to cez ministerstvo zdravotníctva hlásiť na úroveň vlády a my sme pripravení sa tým zaoberať," uviedol Fico. Chce v pravidelných intervaloch navštevovať jednotlivé projekty modernizácie nemocníc, ktoré aktuálne realizujú z európskych zdrojov vo viacerých častiach krajiny. Okrem Popradu v utorok s Dolinkovou a ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) zavítal aj do Prešova.

Premiér pripomenul, že popradská nemocnica je špecifická, keďže ide o štátnu akciovú spoločnosť a ukazuje sa, že takáto právna forma riadenia má určité výhody v porovnaní s inými formami. "Preto budeme veľmi pozorne sledovať tento model a zvažovať, do akej miery by sa dal použiť aj v iných štátnych nemocniciach," podotkol.

Celkové stavebné práce boli vysúťažené na 37 miliónov eur

Nemocnica v Poprade získala na obnovu z Plánu obnovy a odolnosti približne 50 miliónov eur. Fico dodal, že celkové stavebné práce boli vysúťažené na 37 miliónov eur, ďalších päť miliónov eur ide na obnovu geriatrie. "Zmluva bola podpísaná vo februári tohto roku a keď som videl, ako ďaleko je rekonštrukcia niektorých častí, tak môžem skonštatovať, že plán, že bude celá nemocnica pripravená v novej prevádzke pre pacientov v roku 2026, je veľmi realistický," skonštatoval premiér.

Dolinková sa do Popradu vrátila po šiestich mesiacoch. "Komplexne sa rekonštruuje desať nadzemných podlaží, geriatrické oddelenie, bude tu aj nový heliport. Vidíme, že práce pokračujú podľa harmonogramu, nie sú väčšie zdržania," priblížila ministerka. Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik upozornil, že najrozsiahlejšia modernizácia v histórii nemocnice prebieha počas plnej prevádzky. "Našou úlohou je organizovať stavebné práce tak, aby boli v bezpečí pacienti aj zamestnanci a nedochádzalo k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti," skonštatoval.

Dolinková podotkla, že z plánu obnovy pôjde na modernizáciu slovenského zdravotníctva 1,4 miliardy eur, čo je najviac spomedzi všetkých krajín, ktoré môžu tieto európske zdroje využívať. Ministerstvo podľa nej nedopustí, aby sa museli zdroje vracať Európskej únii či presúvať na iné projekty. "Som v politike od roku 1992 a nebol ani jeden jediný rok, ani jedno obdobie, kedy by bola taká koncentrácia finančných prostriedkov na rekonštrukciu a výstavbu nových zdravotníckych zariadení. Nejde len o Poprad a Prešov, musíme hovoriť o Banskej Bystrici, Martine, Ružomberku a v krátkom čase musí padnúť rozhodnutie aj o nemocnici v Bratislave," uzavrel Fico.