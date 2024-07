Predstavitelia SK8 a ZMOS odmietli plánovanú centralizáciu kohéznej politiky EÚ

Jozef Božik (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Predstavitelia združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasia s návrhom predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorý by mal vplyv na kohéznu politiku Európskej únie (EÚ). Na základe reformy by malo dôjsť k centralizácii eurofondov, čo by vo výraznej miere oslabilo fungovanie tejto politiky, zhodli sa v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia oboch združení. Ku zmene by malo dôjsť po roku 2027 v novom programovom období EÚ.