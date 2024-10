Veľké porovnanie nákupov u nás a v Poľsku: Z rozdielu v cene sa vám zatočí hlava! Za čo vieme ušetriť najviac?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Igor Vershinsky)

V utorok 15. októbra zverejnil Štatistický úrad pravidelný mesačný vývoj inflácie na Slovensku. Tá v prvý mesiac školského roku mierne spomalila na 2,6%, kedy sa dotiahla na porovnateľné dáta z júla tohto roka. Aj keď inflácia mierne spomalila, potraviny opäť medziročne ich ceny stúpli, až o 2,6 percenta. Medzimesačne ich ceny zostali nezmenené.

"Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v septembri mierne vzrástli, v priemere o 0,1 %. V porovnaní s augustom sa ceny zvýšili v 7 z celkovo 12 odborov (výdavkových skupín domácností), a to v rozsahu od 0,1 % až do 3,9 %. Najvyššie medzimesačné zvýšenie cien zaznamenal odbor vzdelávania a stravovania v odbore reštaurácie a hotely. Prvý mesiac nového školského roka priniesol zvyšovanie cien na takmer všetkých stupňoch vzdelávania - od predškolského po stredoškolské vrátane umeleckých a jazykových škôl, ako aj rôznych kurzov. Rodičov školopovinných detí sa dotklo tiež zvyšovanie režijných poplatkov spojených so stravovaním v školských jedálňach a stravovania bez dotácií.Ceny v druhej váhovo najvýznamnejšej zložke výdavkov domácností, v odbore potraviny a nealkoholické nápoje1), zostali v septembri v priemere nezmenené. Bol to výsledok zlacnenia 7 z 9 sledovaných potravinových položiek, najmä však mäsa a chleba s obilninami. Ich nižšie ceny dokázali vyvážiť medzimesačné zdražovanie v skupine olejov a tukov (o 7,3 %), tu predovšetkým masla (o 9,4 %), a tiež v skupine ovocie. Znížili sa aj ceny nealko nápojov o 0,2 %," informoval Štatistický úrad.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Aká je však realita? Aj keď sa ceny potravín na Slovensku medzimesačne nezlacneli, ba čo viac, podľa Štatistického úradu viaceré zlacneli, stále nakupujeme oveľa drahšie potraviny, ako u našich severných susedov. V Poľsku podľa poslanca NRSR za hnutie Slovensko Júliusa Jakaba vedia nakúpiť Slováci až o 20 eur lacnejší nákup, ako na Slovensku. Ako dôkaz zverejnil aj fotografie košíkov s rovnakým nákupov zo Slovenska a z Poľska, aj s účtenkami.

(Zdroj: Reprofoto - Július Jakab)

(Zdroj: Reprofoto - Július Jakab)

Napríklad, 1-kilogramový balík ryže tej istej značky na Slovensku stojí 1.59 eura, v Poľsku v prepočte 0,93 eura. Rovnaká značka majoránky na Slovensku stojí 0,89 eura, v Poľsku v prepočte 0,49 eura. Plátkový syr typu Ementál Slovákov vyjde necelé 2 eurá, v Poľsku stojí o 5 centov menej. Z celého nákupu sú na Slovensku lacnejšie iba dve položky - polohrubá múka, ktorá u nás stojí 0,45 eura a v Poľsku o 10 centov viac a kuracie stehná, kde kilo na Slovensku predávajú za 6,06 eura, v Poľsku o necelých 60 centov drahšie.

Ak by sme sa pozreli na celý nákup, tak v Poľsku podľa Jakaba stál vyše 58 eur, na Slovensku rovnaký nákup 77,54 eura, teda o takmer 20 eur viac. "Priemer našich porovnávacích nákupov hovorí, že Slováci nakupujú tie isté potraviny, v tom istom reťazci o 50 percent drahšie, ako Poliaci. A slovenský nákup dokonca neustále zdražuje. Toto dokonca potvrdil aj Štatistický úrad Slovenskej republiky. Slováci nakupujú čím ďalej, tým drahšie potraviny," povedal na sociálnej sieti. To, aké boli priemerné ceny potravín za september, sa dozvieme koncom októbra, keďže tieto údaje zverejňuje Štatistický úrad s oneskorením.