Podľa Erika Tomáša je strana Hlas-SD spokojná so sociálnou oblasťou v programovom vyhlásení vlády

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) je spokojný so sociálnou oblasťou v programovom vyhlásení vlády (PVV). Vyhlásil to v pondelok po rokovaní vlády s tým, že strana Hlas-SD v ňom presadila prakticky všetky svoje priority v tejto oblasti.

archívne video

Erik Tomáš o jednorazovom príspevku pre dôchodcov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako dodal, strana bude mať k PVV tlačovú besedu v utorok (14. 11.) dopoludnia, na ktorej sa vyjadrí k svojim kapitolám. "Môžem prezradiť, že vo vyhlásení je zakotvený trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku či minimálna mzda ako 60 % z priemernej mzdy. Máme tam novú úpravu životného minima, ktoré v súčasnosti už nezodpovedá reálnym potrebám chudobných ľudí," uviedol Tomáš.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Taktiež dodal, že v PVV je aj príspevok na bývanie, ktorý bude samostatný pre širší okruh ľudí bez toho, aby bol súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. "Strana Hlas-SD by nešla do akejkoľvek vládnej koalície, pokiaľ by trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku nebol súčasťou PVV," doplnil.