Hlas je s programovým vyhlásením vlády spokojný: Rozdelenie RTVS je len jedna z možností

"Hlas je s vládnym programom spokojný a podarilo sa nám doň presadiť všetky hlavné priority, o ktorých sme ľuďom hovorili pred voľbami," uviedol Pellegrini. Naďalej trvá na potrebe silného štátu a pomoci ľuďom. Poznamenal, že na tvorbe PVV sa podieľali aj nominanti Hlasu-SD a že budú garantami plnenia jednotlivých krokov, ku ktorým sa zaviazali. "Ľudia budú hodnotiť nie napísané, ale skutky," dodal. Myslí si, že ak bude PVV schválené, Slovensko má veľkú šancu stať sa znovu silným štátom, ktorý dokáže pomáhať slabším.

Na margo rozdelenia RTVS poznamenal, že v PVV je to ako jedna z možností. Posúdiť sa majú podľa jeho slov alternatívy vývoja. "Neberte to teraz ako fakt, že sa to ide udiať. Uvidíme, aká bude diskusia," povedal. Za kľúčové označil to, aby verejnoprávna inštitúcia plnila svoju úlohu a bola garantom pravdivosti. V súvislosti s ambíciou meniť volebný systém na Slovensku podčiarkol, že na to bude potrebný široký konsenzus. Pellegrini by chcel zmenou docieliť vyššiu mieru a úroveň demokracie. Prial by si, aby mal každý okres svojho zástupcu v parlamente.