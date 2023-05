Zuzana Čaputová outfitmi vždy ohúri: Takto sa oblečie na korunováciu kráľa!

Korunovácia Karola III. je udalosťou, na ktorú sa budú upierať zraky mnohých. V porovnaní s korunováciou jeho matky Alžbety II., ktorá sa konala v roku 1953, je pozvaných hostí oveľa menej. Kým vtedy ich bolo asi 8 tisíc, tentokrát je to okresané na zhruba 2 tisíc hostí.

Zaujímavosťou je, že pozvánku nedostali viacerí členovia šľachtických rodov z Británie. Značnú časť hostí tvoria bežní ľudia, ktorí sa venujú napríklad charite, alebo pracujú v mimovládnych či neziskových organizáciách alebo v komunitných centrách.

Pozvanie na túto výnimočnú udalosť, ktorá sa zapíše do histórie, dostala aj naša prezidentka Zuzana Čaputová spoločne s partnerom. Odborníčka na kráľovský protokol a etiketu Katarína Strýčková v markizáckom Teleráne priblížila, aké oblečenie na toto prestížne podujatie vybrali. „Má pripravené dva outfity. Dnes večer sa zúčastní recepcie v Buckinghamskom paláci. Tam sme zvolili šaty takej lady dĺžky v purpurovo fialovej farbe, ktorá sa na dnešok hodí. Zajtra by to nebolo vhodné,” prezradila Strýčková.

Zároveň dodala, že na dnešný večer má prezidentka na výber z dvoch účesov a protokol pripúšťa aj možnosť, že by mala vlasy voľne rozpustené. „Zajtra bude mať na sebe šaty v takej peknej bledomodrej farbe a bude mať vlasy vypnuté,” dodala k tomu odborníčka.

FOTO: Zuzana Čaputová a vybrané outfity, v ktorých nás doposiaľ reprezentovala.

