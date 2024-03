Prekvapivé správy z Británie: Camilla nevládze! Dala si pauzu a odišla do zahraničia

Kráľovná Camilla (Zdroj: SITA)

Kráľovská rodina si prechádza náročným obdobím. Zdravotné problémy sužujú princeznú Catherine, ktorá by sa po nedávnej operácii mala zotavovať do Veľkej noci. Kráľ Karol III. bojuje so zákernou rakovinou. Nepochybne najväčšou oporou mu je práve jeho manželka Camilla. Tá na seba prevzala časť jeho pracovných povinností.

Ako píšu viaceré britské médiá, v týchto dňoch si dopriala zaslúženú pauzu. V sobotu odletela sukromným lietadlom mimo Britániu a plánuje sa venovať svojej rodine. Tento oddych by mal trvať týždeň.

Odborníčka na kráľovskú rodinu Ingrid Seward sa pre The Sun vyjadrila, že kráľ trval na tom, aby si jeho žena dopriala voľno. „Videl, že je vyčerpaná,” uviedla a opäť raz zdôraznila, akou veľkou oporou je Camilla pre svojho muža.

(Zdroj: SITA)